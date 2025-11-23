Jos Verstappen ziet in de diskwalificatie van Formule 1-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris na de GP van Las Vegas 'een grote meevaller'. De vader van Max Verstappen ziet in dat beide McLarens zich 'niets meer kunnen veroorloven' in de strijd om het F1-kampioenschap.

Verstappen won dit weekend de Grand Prix in het Amerikaanse Las Vegas. Dit was een meevaller in de strijd om het wereldkampioenschap, aangezien Norris tweede werd tijdens de race. De echte meevaller kwam echter pas uren na de race. McLaren onderging een technische overtreding bij de auto's van Norris en Piastri, waardoor allebei de auto's uit de eindklassering werden geschrapt.

Door de diskwalificatie van Norris en Piastri eindigde George Russell als tweede in de race van Las Vegas. Kimi Antonelli eindigde als derde. Dat was opvallend, aangezien hij als zeventiende begon aan de GP van Las Vegas. Verstappen staat door de overtreding van McLaren nu in punten gelijk met Piastri. Het gat met de huidige klassementsleider Norris is voor Verstappen nog maar 24 punten. Omdat Piastri tot dusver 1 race meer won dan Verstappen, behoudt de Australiër vooralsnog de tweede plaats.

Jos Verstappen

Jos Verstappen, de vader van Max, beaamde achteraf dat de diskwalificatie van de beide McLarens niet slecht uitkwam voor zijn zoon. "Een enorme meevaller", zo vertelt hij tegenover Formule1.nl. "De titelstrijd is nog niet volledig open, maar wel iets meer open. Dit is in ieder geval een enorme meevaller voor Max, dat is duidelijk. Bij Max zorgt dit alleen maar voor extra positieve energie. En bij McLaren zullen ze alleen maar nerveuzer worden. Ze kunnen zich nu helemaal niets meer veroorloven."

Volgens Jos Verstappen is het vooral een mentale tik voor de McLarens, omdat hij ziet dat ze allemaal wel heel erg bezig zijn met zijn zoon. "Het probleem is dat Lando alleen maar bezig is met Max, Max, Max, maar ondertussen vergeet hij gewoon te remmen voor de eerste bocht. Max remde zeker vijf meter eerder. Dus ook dit kun je wel een fout noemen", zo kijkt Verstappen naar het moment in de eerste bocht in Las Vegas. Daar vergat Norris op tijd te remmen, waardoor de Nederlander hem inhaalde en vervolgens de leiding niet meer terug gaf.