Max Verstappen won zondagochtend (Nederlandse tijd) de Grand Prix van Las Vegas. Daarmee liep hij iets in op zijn concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Het aantal punten dat Verstappen inloopt werd achteraf echter nog veel groter, aangezien beide McLarens officieel gediskwalificeerd zijn.

Norris en Piastri moesten zich melden bij de stewards vanwege problemen met de plank onder hun auto. Autosportfederatie FIA meldt dat beide McLaren-coureurs te dunne slijtblokken aan de onderkant van hun auto hadden. Uren na de race kwam het nieuws naar buiten dat Norris en Piastri allebei gediskwalificeerd werden.

De gemeten dikte was minder dan de vereiste 9 millimeter. Er werd nog onderzoek gedaan door de stewards en daar rolde dus de straf diskwalificatie uit. Vertegenwoordigers van McLaren deden hun verhaal nog bij de FIA, maar dat mocht dus niet baten.

Ruime zege Verstappen

Er werd eerder gesproken over te weinig brandstof, waardoor de auto's te licht zouden zijn. Dat is echter niet de reden van het onderzoek. In de laatste ronden werd het duidelijk dat Norris met problemen kampte. Raceleider Verstappen liep steeds verder op hem uit en kwam uiteindelijk twintig seconden eerder over de finish.

Verstappen begon vanaf plek twee achter Norris. De Brit startte agressief maar remde daardoor in bocht 1 te laat. Verstappen kon profiteren en nam meteen de leidende positie over. Die gaf hij ook niet meer af.

WK-stand

Diskwalificatie van Norris en Piastri heeft grote gevolgen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen neemt nu officieel de tweede plaats over van Piastri en staat nog 24 punten achter Norris in plaats van 42.

