De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is ongewis. Hij heeft het niet naar zijn zin, nu de nieuwe reglementen zijn ingegaan. Coureurs moeten op hun batterij letten nu de motor voor de helft wordt aangedreven door elektriciteit. Dus gonst het van de geruchten rondom Verstappen. Vader Jos verwijst ze echter vakkundig naar het rijk der fabelen.

"Ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen. Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval", sprak verstappen na de GP van Japan eind maart.

Datzelfde weekend vertelde Verstappen de "komende weken en maanden" na te denken over zijn toekomst. "Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei hij tegenover Viaplay. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Mercedes?

Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot eind 2028, maar de vraag is of hij die uitzit. Zeker gezien het naderende vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase, die na dit jaar naar het concurrerende McLaren verkast. Al vaker wordt Verstappen aan Mercedes gelinkt, maar afgelopen week ging Jack Plooij bij het Ziggo Sport Race Café een stap verder.

"Er waren al geruchten aan het begin van het seizoen dat Lambiase weg zou gaan. Ik denk dat ze hebben afgesproken om die eerste races af te wachten. Nu ging het niet goed en hebben ze gezegd: 'Pak lekker die kans. Veel plezier ermee, want wij gaan toch naar Mercedes'", schetste Kooij de zaak.

In de uitzending gaf de voormalig pitreporter verdere tekst en uitleg over de situatie. "Wij, Robert Doornbos en Jack Plooij, hebben samen in die pitbox gestaan. Meneer (Jos, red.) Verstappen stond voor ons. En wat zei hij? Hij zei gewoon: 'We gaan naar Mercedes.' Ik denk nog steeds dat die kans heel groot is, omdat wij dit gehoord hebben uit de mond van Jos", stelde Kooij.

Jos Verstappen reageert op geruchten Max

De quotes van Kooij werden op Instagram gedeeld door F1Maximaal. Daar dook een opvallende reactie op van Verstappen senior. "Dan moet ie toch ff naar een hoorspecialist gaan", richtte de vader van zich tot Kooij. "Of ff zijn oren laten uitspuiten", was zijn advies. Die reactie kreeg meer dan 100 likes.

Verstappen senior sprak in gesprek met RaceXpress wel over het naderende vertrek van Lambiase en de woorden die zijn zoon een paar jaar eerder uitsprak. In 2021 zei de coureur te vertrekken zodra GP dat ook doet. "Het is aan Max, maar ik denk dat hij gewoon doorgaat", stelde Verstappen senior de fans van zijn zoon gerust.

Formule 1 in mei

Verstappen staat momenteel negende in de WK-stand, op 50 punten van klassementsleider Kimi Antonelli van Mercedes. Het is momenteel het Duitse fabrieksteam dat de dienst uitmaakt in de Formule 1. In april wordt er door de oorlog in het Midden-Oosten niet geracet, de grands prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn geschrapt. Begin mei kruipt Verstappen weer in zijn Red Bull voor de GP van Miami.