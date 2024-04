Karter zag met eigen ogen: 'Max Verstappen hield uren helm op, vader Jos had hem zo vaak geslagen'

Max Verstappen heeft een enigszins afwijkende opvoeding gehad. Zijn vader, Jos Verstappen, was een voormalig F1-coureur, die heilig geloofde in het talent van kleine Max en er alles aan deed om dat te ontwikkelen. Soms ietwat hardhandig. De Italiaanse kartracer Sauro Cesetti zag dat met eigen ogen.

De 48-jarige Italiaan was te gast in de podcast van Alberto Naska, een 33-jarige Italiaanse racer (onder meer NASCAR Whelen Euro Series) met een succesvol YouTube-kanaal. Cesetti deelde een anekdote die aansluit bij wat al bekend is over de jeugd van Max, namelijk dat Jos soms erg bruut en streng was voor Max, als hij het idee had dat zijn zoon niet honderd procent focus en inzet had opgebracht.

Bang voor papa Jos Verstappen

"Max volgde het spoor van zijn vader", zo legt Cesetti uit. "Als hij een foutje maakte, dan kreeg hij schoppen en klappen van Jos. Hij was erg gewelddadig tegenover Max." Hij was daar getuige van in Sarno, Italië.

"We waren daar voor het KZ Wereldkampioenschap. Max deed mee in de categorie voor kleintjes, ik deed mee bij de volwassenen. In de slotronde lag hij op plek twee en wilde hij de koploper inhalen. Maar tijdens die poging maakte hij een spin. Hij verloor tien plekken. Dat maakte hij wel weer goed, maar hij eindigde in het algemeen klassement op plek twee. Na de race hield hij urenlang zijn helm op. Zijn vader had hem zo vaak geslagen, dat hij bang was om zijn helm af te doen."

Honger

De karter geeft verder geen oordelen over de jeugdjaren van Max. Misschien heiligt soms het doel de middelen, lijkt hij te suggeren, want vol bewondering erkent hij dat Max Verstappen als F1-coureur "vol honger zit, vol verlangen om te presteren en alles te geven. Hij is van de hele F1-grid de enige die om 4 uur 's nachts opstaat om een simrace te rijden."

Beest

De Italiaan kwam vroeger in het karten uit tegen Jos Verstappen. "Hij was een beest", herinnert hij zich. "Erg sterk en agressief op de baan. Het was nooit eenvoudig om Jos in te halen. Als je achter hem reed, dan was het ongelooflijk wat hij deed."

Tankstation

Eerder waren er al andere verhalen over de tough love van Jos, zoals die keer dat hij Max na een race achter liet bij een tankstation.