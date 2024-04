Max Verstappen blijft scherp door gebrek aan trainingsuren in Japan: 'Ben best tevreden'

Max Verstappen kijkt met goede gevoelens terug op zijn eerste trainingsdag tijdens de GP in Japan. De Nederlander kon tijdens de tweede training niet naar buiten en blijft dus op zijn hoede vanwege de mindere trainingsuurtjes.

"Het was een goede start voor ons", zei Verstappen na afloop van de eerste trainingsdag. "De balans was niet verkeerd en dat is altijd een goede manier om te beginnen. Het lijkt erop dat iedereen wat korter bij elkaar zit vergeleken met vorig jaar." Verstappen pakte tijdens de eerste vrije training de snelste tijd voor Sergio Perez en Carlos Sainz. In de tweede vrije training bleven die drie coureurs binnen en was Oscar Piastri de snelste.

VT2

De reden dat Verstappen niet naar buiten kwam tijdens de tweede vrije training, was het regenachtige weer in Japan. De coureur durfde het niet aan om de tweede training af te werken. "In de tweede vrije training konden we niks doen, maar er blijven een paar dingen waar we naar moeten kijken en die we moeten uitproberen. Over het algemeen ben ik best wel tevreden over de eerste vrije training."