Weer bij de Grand Prix van Japan: Max Verstappen kan tijdens de race regen verwachten boven Suzuka

Het lijkt erop dat Max Verstappen zondag een regenachtige race kan verwachten in Japan. De weersvoorspellingen beloven neerslag boven het circuit van Suzuka, waar de Grand Prix in het Aziatische land wordt gehouden. Vrijdag werden de trainingen ook getergd door neerslag.

Tijdens de eerste vrije trainingen dit weekend viel er ook al de nodige regen. Verstappen, die de snelste was in de eerste vrije training, liet de tweede vrije training zelfs helemaal aan zich voorbijgaan. Tijdens VT2 noteerde Oscar Piastri de snelste tijd. Naast Verstappen bleven er ook zes andere coureurs binnen.

Op zaterdag wisselen de wolken en de zon elkaar af, maar wordt er volgens het Japans Meteorologisch Instituut geen regen voorspeld. Op die dag staat de derde vrije training en de kwalificatie gepland. Op zondag is er 50% kans op regen. De race begint, waarschijnlijk droog, om 14:00 uur in Japan, wat 7:00 uur 's ochtends in Nederland is. Vanuit Japan klinken de geluiden dat het later op de middag gaat regenen.

Max Verstappen en Kelly Piquet

Max Verstappen won de afgelopen twee jaar op Suzuka en was deze week al extra vroeg in Japan voor wat quality time. Hij ging skiën met vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope.

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing hoopt dit weekend weer te winnen in Japan, om zo zijn voorsprong in het kampioenschap uit te breiden. Momenteel staat hij maar vier punten voor op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dat komt met name door het uitvallen van de Red Bull in Australië.

De oma van Alex Albon

Het was een drukke bedoeling op het vliegveld in Japan. Ook de oma van Williams-coureur Alex Albon was daar aanwezig en zij spotte daar Lando Norris. Ze kon het niet laten hem even te roepen en om een foto te vragen.