Lewis Hamilton eindigde op een teleurstellende achtste plek tijdens de GP van Las Vegas. De Engelsman komt dit seizoen niet in de buurt van de top drie van het WK-klassement en in de Britse media luidt de conclusie dat Hamilton moet stoppen.

Voor Hamilton ging het al mis in de kwalificatie van de GP van Las Vegas. De Engelsman reed een dramatische tijd en moest vanaf plek twintig starten tijdens de Amerikaanse race. De daadwerkelijke GP ging wel iets beter voor Hamilton. Hij knalde van plek twintig naar plek acht, maar achteraf was de voormalig wereldkampioen helemaal niet tevreden met zijn prestatie in Las Vegas.

"Natuurlijk voelt het verschrikkelijk", vertelde Hamilton tegenover de Britse media na afloop van de kwalificatierace in Las Vegas. "Dit voelt echt niet goed, maar het enige wat ik kan doen is het laten passeren en richting de toekomst kijken. Ik had zelfs momenten dat ik me het snelste voelde en dan eindig je als twintigste. Dit is in ieder geval mijn zwaarste jaar ooit in de Formule 1."

'Hij moet met pensioen'

In de Britse media wordt Hamilton dan ook hard aangepakt na zijn raceweekend in Las Vegas. Jonathan McEvoy, een van de bekendste schrijvers van The Daily Mail, vindt zelfs dat de carrière van de Brit er eigenlijk wel op zit. "Dit is het einde wel voor Hamilton. Hij moet met pensioen. Vader tijd heeft hem op zijn veertigste inmiddels wel ingehaald. Zijn minpunten worden constant blootgelegd sinds hij bij Ferrari zit en het wordt nu inmiddels duidelijk dat hij het niet meer in zich heeft. Hamilton moet de eer aan zichzelf houden en het enige goede ding doen wat juist is voor zijn reputatie: vaarwel zeggen tegen de Formule 1 na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi."

In september vertelde Hamilton nog in gesprek met het Franse L'Équipe over zijn mogelijke pensioen op veertigjarige leeftijd. "Ik denk er voorlopig nog niet aan om te stoppen. Ik vind het ook top dat Fernando Alonso doorgaat, want dan is er iemand in de F1 die ouder is dan ik. En dan blijf ik gewoon doorgaan, net zo lang totdat hij vijftig is."