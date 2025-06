Lewis Hamilton heeft gereageerd op de geruchten over zijn pensioen en dat van Ferrari-engineer Fred Vasseur. Een journalist vroeg ernaar bij het meest recente persmoment van de Engelsman en hij was glashelder over de berichtgeving.

F1-steward Derek Warwick kwam eerder deze week met het verhaal dat Hamilton er over denkt om met pensioen te gaan. "Hij denkt erover na om te stoppen. Ik kan me voorstellen dat hij deze situatie moeilijk accepteert. Toen hij de sprintrace in China won, dacht ik echt dat het omslagpunt bereikt was. Maar sindsdien lijkt het juist alleen maar minder te worden."

'Stop met dingen verzinnen'

Op de persconferentie richting de race in Canada is Hamilton glashelder over die geruchten. "Er zijn echt nul twijfels. Stop alsjeblieft met dat soort dingen te verzinnen. Al die mensen die schrijven dat ik wil stoppen. Ik begrijp daar echt niets van. Ik ben hier pas net bezig aan mijn eerste jaar." Hamilton staat op dit moment zesde in de ranglijst van de Formule 1. De legendarische Engelsman eindigde dit jaar nog geen enkele keer op het podium bij een race.

Fred Vasseur

Ook over Vasseur kwamen meerdere geruchten naar buiten omtrent een afscheid. Met die berichtgeving maakt Hamilton eveneens korte metten. "Ik ben hier om met Fred te winnen. Hij heeft mijn volle steun. Het is altijd lastig om je aan te passen aan nieuwe mensen, maar we vinden elkaar steeds beter. Het is ook echt niet leuk om dit soort verhalen te horen, want ik hou er echt van om met hem te werken."

"Fred is de grootste reden dat ik überhaupt bij dit team zit", is Hamilton nog complimenteuzer over de engineer van Ferrari. "Hij heeft mij de kans gegeven om hier te racen. We zitten hier samen in en op de achtergrond zijn we snoeihard aan het werk. Het is jammer dat mensen deze onzin schrijven, want ze weten niet wat er op de achtergrond allemaal speelt."