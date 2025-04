Klagende Max Verstappen ziet verrassende F1-coureur indruk maken tijdens training Saoedi-Arabië

Een verrassend begin van het Formule 1-weekend in Saoedi-Arabië. Daar vond vrijdagmiddag de eerste vrije training plaats. En daar was een verrassende coureur de allersnelste.

Vooraf zou je denken dat een McLaren, Red Bull, Ferrari of Mercedes de meest rappe zou zijn op het ciruit, maar het bleek de huidige nummer 11 van de stand. Pierre Gasly snelde in zijn Alpine naar 1:29.239 en hield daarmee het hele veld achter zich. Verstappen noteerde de negende tijd, vlak voor ploegmaat Yuki Tsunoda.

Verstappen reed ruim twintig rondjes, maar dat ging niet allemaal vlekkeloos. Hij klaagde richting het einde van de vrije training over een bocht waar hij 'praktisch geen balans' had.

Verstappen hoopt gat te dichten

Momenteel bezet Verstappen na vier races de derde plaats in de WK-stand. Hij moet de vooralsnog betere McLarens van Oscar Piastri én WK-leider Lando Norris voor zich dulden. Het gat is echter nog te overzien, want de Nederlander heeft slechts acht punten minder dan de lijstaanvoerder.

Rivaal Max Verstappen spot groot probleem bij nieuwe ploeg: 'Ik ben heel duidelijk geweest' Carlos Sainz maakte eind vorig jaar de overstap van Ferrari naar racing team Williams. De Spanjaard tot nu toe slechte resultaten en kan zijn niveau van voorgaande jaren nog niet aantikken. Volgens Sainz is dit vanwege een probleem binnen de ploeg.

Later vanavond is het al tijd voor de tweede vrije training. Die begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen hoopt ongetwijfeld op meer dan zijn negende plaats die hij 's middags noteerde.

Hoe laat inschakelen voor de race?

De vijfde race van dit seizoen wordt aanstaande zondag verreden. De GP van Saoedi-Arabie staat pas sinds 2021 op de kalender. Verstappen wist er twee keer te winnen. Op vrijdag zijn de eerste vrije trainingen, waarna op zaterdag vrije training nummer drie én de kwalificatie volgen. De race is zoals altijd op zondag, maar wel wat later dan de gemiddelde Nederlander gewend is.