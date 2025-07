Het was deze week hét grote Formule 1-nieuws: Christian Horner werd na twintig jaar weggestuurd als grote baas van Red Bull. De voormalig teambaas van Max Verstappen werkte jarenlang geweldig met de Nederlander samen, maar sinds hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag ging het voor het oog van de buitenwereld een stuk minder. Nu doet een Formule 1-legende nieuws onthullingen over hem en Jos Verstappen, de vader van Max.

Het is geen geheim dat die twee grootse moeite met elkaar hebben. De twee lagen verbaal al geregeld met elkaar overhoop, maar op zondag 6 juli ging het helemaal mis. Tenminste, dat claimt Ralf Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur en broer van racelegende Michael Schumacher zag het duo in Engeland ruzieën en deelt daar bij Sky Sports meer details over.

Ruzie met Jos Verstappen

Schumacher is zag van een klein afstandje wat er gebeurde. "Er was een verhit gesprek gaande, in ieder geval verbaal en visueel, tussen Jos Verstappen, Horner en de persmanager. Je kon duidelijk zien dat Jos allesbehalve blij was met de situatie." Waar de ruzie over ging, daar kon Schumacher niets over zeggen. "Maar ik begrijp (Jos, red.) wel. Ik vind Christian Horner ook een lastig persoon."

Op woensdag kwam naar buiten dat Horner zijn biezen moest pakken. Sinds het eind van vorig jaar is de Red Bull beduidend minder dan veel van de concurrenten. Verstappen staat op een derde plaats in de WK-stand, ver achter de McLarens van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri. Verstappens kompaan Yuki Tsunoda weet zelfs nauwelijks punten te sprokkelen. In de strijd om de constructeurs staat Red Bull slechts vierde.

Schumacher denkt dat niet alleen de sportieve problemen reden zijn voor Horners ontslag. Ook zijn persoonlijkheid speelt daar bij mee. "Hij is er niet in geslaagd om het team bij elkaar te houden. En zijn gedrag... Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar hij kan gewoon niet met kritiek omgaan." Schumacher heeft dat aan den levende lijven ondervonden. "Ik sta op de zwarte lijst, dus hij wil niet met mij praten."

Wat doet Max Verstappen?

Red Bull heeft nog twee weken de tijd om de gemoederen wat te laten zakken. Pas op zondag 27 juli vindt de volgende GP plaats. Dat doet de Formule 1=karavaan het iconische Spa-Francorchamps aan. Het is de vraag wat voor nieuws er tot die tijd nog naar buiten komt. Over de toekomst van Verstappen, die veelvuldig wordt gelinkt aan Mercedes, is bijvoorbeeld nog geen uitsluitsel gegeven.