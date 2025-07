Max Verstappen heeft niet de meest plezierige week in zijn bestaan bij Red Bull achter de rug. De Nederlander zag teambaas Christian Horner vertrekken, al gaan geluiden dat hij daar zelf een aandeel had. Wat dat met de toekomst van Verstappen bij de renstal te maken heeft, weet alleen hij. Zelf voedt hij de geruchten met een reisje naar Italië.

Woensdag kondigde Red Bull het vertrek van Horner aan, die liefst twintig jaar teambaas was bij het blikjesteam. Samen beleefden ze ongekende successen, waaronder acht wereldtitels (vier Verstappen en vier voor Sebastian Vettel) en zes constructeurstitels. Dit jaar tuft Red Bull echter achter de concurrentie aan, waardoor een vijfde wereldtitel voor Verstappen verder weg is dan ooit.

Legende in de F1-wereld geeft ontslagen baas van Max Verstappen trap na: 'Gedroeg zich als een idioot' Het ontslag van Christian Horner als teambaas bij Red Bull maakt veel los in de Formule 1-wereld. Een hele grote naam in die wereld doet nu ook zijn zegje. "Christian Horner gedroeg zich als een idioot."

'Geheime' ontmoeting

In Italië wist men zeker dat Verstappen het brein was achter het vertrek van Horner. Datzelfde land bezocht de Nederlander op vrijdag, was te zien op X. Er is namelijk een account dat de precieze vliegroutes van Verstappens privéjet volgt. Niet handig voor de Nederlander als hij onder de radar wil blijven, wat deze week dus niet lukte. Volgens Ralf Schumacher gaat het om een "geheime" ontmoeting tussen Verstappen en Mercedes.

Ontslaggolf bij Red Bull: Max Verstappen ziet hulpje Christian Horner en andere collega vertrekken op bewogen dag Max Verstappen kende een memorabele dag bij Red Bull Racing. De Nederlander zag teambaas Christian Horner, met wie hij vier wereldtitels won, weggestuurd worden. Maar er volgt nog een ontslaggolf.

"Het is geen toeval dat er deze week twee boten voor de kust van Sardinië varen", vertelt de oud-coureur aan het YouTube-kanaal Formel1.de. "Eén is van Toto Wolff en de andere van Max Verstappen. Ik kan me voorstellen dat ze ooit samen koffie gaan doen", verzekert hij. Toch koos Verstappen niet voor zijn jacht, maar voor zijn privéjet.

Geluiden gaan al langer

Schumacher is degene die constant het vuurtje tussen Verstappen en Mercedes aanwakkert. Onlangs bij de Grand Prix van Oostenrijk wilde Wolff er nog niks van weten. Volgens Schumacher is niets onmogelijk in de Formule 1, omdat ook Lewis Hamilton en Nico Rosberg ooit binnen Mercedes vochten om de wereldtitel.

Dit is het geldbedrag dat ontslagen baas van F1-kampioen Max Verstappen eist van Red Bull Christian Horner werd woensdag door F1-team Red Bull ontslagen. De teambaas van wereldkampioen Max Verstappen laat zich niet zomaar op straat zetten. De Britse oud-coureur verlangt een enorm hoge vergoeding.

"Als teambaas, verantwoordelijk voor het beste automerk ter wereld, is het duidelijk dat je onderzoekt wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen", denkt Schumacher.

Nieuwe teambaas

Vooralsnog moet Verstappen het doen met de Fransman Laurent Mekies als teambaas. Hij komt over van Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. Oud-coureur Giedo van der Garde sprak met Sportnieuws.nl over die keuze:

Max Verstappen krijgt 'duidelijkheid' na historische wijziging: 'Dan moeten er nieuwe mensen komen' Er ging een schokgolf door de Formule 1-wereld toen Red Bull het vertrek van teambaas Christian Horner bekendmaakte. De Brit was een van de grondleggers van het succesvolle team van Max Verstappen. Sterker nog: er was nooit een andere teambaas. Die komt er nu wel in de vorm van de Fransman Laurent Mekies, die een 'logische keuze' is volgens Giedo van der Garde.

Mekies zal eind deze maand bij de Grand Prix van België voor het eerst achter de pitmuur van Red Bull zitten.