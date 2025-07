Christian Horner werd woensdag door F1-team Red Bull ontslagen. De teambaas van wereldkampioen Max Verstappen laat zich niet zomaar op straat zetten. De Britse oud-coureur verlangt een enorm hoge vergoeding.

De advocaten van Christian Horner zijn momenteel in onderhandeling met F1-team Red Bull over de hoogte van zijn ontslagvergoeding. Horner had een contract tot 2030 en eist naar verluidt zijn volledige salaris over die periode, zo'n 50 miljoen dollar.

De krant The Independent schrijft dit over het salaris van Horner: "De boekhouding van Red Bull toont dat Horner in 2023 8,92 miljoen Pond kreeg uitbetaald." Dat is 10,3 miljoen euro. "Zijn salaris zal sinds die tijd ongetwijfeld zijn toegenomen, richting de 10 miljoen pond per jaar."

Contract van Christian Horner

Horner zelf verklaarde in zijn toespraak tot het Red Bull-team dat hij nog steeds in dienst is van het bedrijf en dus salaris ontvangt. Dit wordt echter gezien als de eerste stap in het ongeldig maken van zijn contract, aangezien hij de taken waarvoor hij is aangenomen niet meer uitvoert.

Het is echter nog maar de vraag of de Red Bull-bazen bereid zijn hem de volledige 50 miljoen te betalen. Er gaan geruchten dat een snelle schikking mogelijk is als Horner genoegen neemt met de helft.

Schandaal rondom vrouwelijke medewerker van Red Bull

Horner lag begin vorig jaar al onder vuur, toen de resultaten bij Red Bull nog prima waren. In 2024 werd hij ervan beschuldigd grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond richting een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing. Twee keer werd de inmiddels ontslagen teambaas na intern onderzoek vrijgepleit, maar daarmee was de kous nog niet af. Later stapte het vermeende slachtoffer naar een andere rechter en die kijkt er in januari 2026 weer naar.

In de Fransman Laurent Mekies vond Red Bull een nieuwe teambaas. Die visten ze op bij het zusterteam Racing Bulls. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde liet zich in gesprek met Sportnieuws.nl uit over de wijziging: