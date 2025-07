Het ontslag van Christian Horner als teambaas bij Red Bull maakt veel los in de Formule 1-wereld. Een hele grote naam in die wereld doet nu ook zijn zegje. "Christian Horner gedroeg zich als een idioot."

Bernie Ecclestone (94) sprak die woorden uit over Horner, met wie hij tijdenlang bevriend was. Ecclesone is een Britse zakenman en voormalig topman van de Formule 1, die decennialang het commerciële gezicht en brein achter de sport was.

Idioot

In de krant The Independent spaart hij Horner niet. "Toen hij anderhalf jaar geleden betrokken was bij dat schandaal, toen gedroeg hij zich als een idioot", zegt Ecclestone. Hij doelt op een schandaal binnen Red Bull. Horner werd beschuldigd van seksuele intimidatie richting een vrouwelijke medewerker. De zaak werd intern onderzocht, waarna Horner werd vrijgepleit. Maar de zaak is nog niet gesloten. Begin 2026 begint een rechtszaak die de medewerker aanspande.

One of the boys

Ecclestone gaat verder: "Hij was een man van 50 jaar die dacht dat hij nog 20 jaar was. Hij dacht dat hij 'one of the boys' was", waarmee hij lijkt te bedoelen dat Horner zichzelf cooler en jonger wilde voelen dan hij werkelijk is.

Hij erkent dat het ontslag misschien wat netter aangepakt had kunnen worden. Maar het ontslag zelf was onvermijdelijk, oordeelt Ecclestone. "Uiteindelijk zijn er gewoon mensen die vinden dat hij met te veel zaken weg kon komen. Hij gedroeg zich alsof het niet het niet team Red Bull was, maar team Chrsitian Horner. Er zijn zoveel zaken door de vingers gezien. Als je presteert, dan sluiten mensen hun ogen. Maar als je niet meer presteert, dan gaan de ogen open."

Schandaaltjes

Ecclestone is zelf ook niet vies van een schandaaltje hier of daar. Zo zei hij een paar jaar terug dat hij de Russische president Vladimir Poetin een uitstekende kerel vond. "Ik zou een kogel voor hem willen opvangen", voegde hij daar aan toe.

Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton vond het walgelijk. "Weer zo’n perfect voorbeeld van een geluid waar deze wereld helemaal geen behoefte aan heeft", aldus Hamilton. "Neem als organisatie je verantwoordelijkheid, want je weet wat je krijgt als je zo'n gesprek opneemt. We hoeven niet te horen hoe iemand gelooft in deze oorlog, het om het leven brengen van duizenden onschuldige mensen. Ik kan niet geloven wat ik allemaal heb gehoord…"