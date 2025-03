Lando Norris beleefde 'ergste nachtmerrie' tijdens GP in China: 'Dit was heel eng'

Lando Norris eindigde in China als tweede, waardoor hij nog altijd leider in het WK-klassement is. De coureur van McLaren beleefde echter angstige momenten in het slot van de race. Norris kampte met remproblemen.

"Dit was als mijn ergste nachtmerrie. Altijd als ik vervelend droom, gaat het over falende remmen. Het was eng", zei de Formule 1-coureur van McLaren na afloop. Norris eindigde tijdens de GP in China als tweede en de eerste race in Australië wist de Engelsman te winnen.

Norris verloor in de slotfase iedere ronde enkele seconden. Hij hield net genoeg over om George Russell van Mercedes achter zich te houden. Zijn teamgenoot Oscar Piastri onder druk zetten voor de overwinning lukte hem niet meer. "Hij reed fantastisch en verdiende de overwinning. Deze 1-2 is een geweldig resultaat voor het team."

Russell

De 25-jarige Norris begon als derde aan de race, maar haalde zijn landgenoot Russell al in de eerste bocht in. "Daar hoopte ik vooraf al op. Daarna kwam George weer voor me door de pitstops, maar onze snelheid was vervolgens een stuk beter." Norris vergrootte in de WK-stand zijn voorsprong op de als vierde geëindigde Max Verstappen tot 8 punten.

Verstappen

Verstappen eindigde als vierde in de Chinese GP. Achteraf kon hij moeilijk positief zijn en stipte hij het verschil tussen Red Bull en de andere teams aan. "We moeten aan de slag. We staan er momenteel niet zo sterk voor als andere teams, en daar moeten we aan werken. Hopelijk zetten we in Japan een stap in de goede richting." Japan is het land waar de volgende F1-race plaats zal vinden.