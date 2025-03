Max Verstappen trekt pijnlijke conclusie na GP China: 'Ik zei al: dit tempo gaat te langzaam'

Max Verstappen kan niet met een glimlach terugkijken op zijn start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Na een tweede plek in Australië werd de regerend wereldkampioen vierde in China. Achteraf kon Verstappen niet veel positieve punten uit de race in China halen.

Tegenover Viaplay had Verstappen moeite met positief blijven. "Het begin was lastig. We zullen moeten verbeteren. Wat ik eerder al zei, momenteel zijn we het vierde team. Dus we zullen aan de slag moeten. De eerste stint heb ik gereden zoals het team wilde, maar ik zei vooraf al: dit tempo gaat te langzaam zijn. En dat bleek ook zo te zijn, want ze liepen vrij snel bij ons weg." Verstappen kende een mindere start, maar werd door een aantal geslaagde inhaalacties vierde in China.

Toch haalde Verstappen ook pluspunten uit de race in China. Vooral in het slot van de GP was de Nederlander erg sterk met een aantal inhaalacties. "We moeten positief blijven. Aan het eind zat er wat meer snelheid in en dat geeft een beter gevoel en wat meer hoop. Hopelijk kunnen we al verbeteren in Japan."

Max Verstappen meldt groot probleem bij Ferrari-coureur Charles Leclerc Max Verstappen kwam niet direct lekker weg bij de start in China. De Nederlander zag beide Ferrari-coureurs aan hem voorbij gaan, maar Charles Leclerc hield daar wel een gebroken voorvleugel aan over. Mede daardoor lukte het Verstappen om de twee Ferrari-coureurs later in de race nog in te halen.

Andere teams

Uiteindelijk trekt Verstappen ook een pijnlijke conclusie over het verschil met de andere topploegen in de Formule 1. Volgens hem is er voor Red Bull werk aan de winkel. "Na de start en hoe de eerste stint verliep, dacht ik even dat dit het maximale was. Maar op de harde band kwam de race iets meer naar ons toe. We moeten aan de slag. We staan er momenteel niet zo sterk voor als andere teams, en daar moeten we aan werken. Hopelijk zetten we in Japan een stap in de goede richting."