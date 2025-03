Lando Norris beleeft 'ergste nachtmerrie' in China en klaagt veel: 'Dat was mijn eigen schuld'

Voor Lando Norris kan de sprintrace in China heel snel de prullenbak in. De kwalificatie voor zaterdagochtend (Nederlandse tijd) was al matig, maar de leider in het klassement verprutste daarna op het circuit van Shanghai ook nog eens zelf zijn kansen om uit te lopen op Max Verstappen.

De Brit van McLaren moest vanaf een teleurstellende P6 zien op te klimmen naar de voorkant van de race, maar maakte al in de eerste ronde een fout. Bij het inhalen van George Russell (Mercedes) voor de vijfde plek, raakte één van zijn banden de vuiligheid buiten te baan en verloor hij drie plekken. Hij kwam uit op P9 en vocht vervolgens de hele race met Lance Stroll om het laatste punt dat te winnen was op P8. Dat lukte, maar na afloop schudde Norris vooral zijn hoofd.

'Mijn ergste nachtmerrie'

Norris stak wel de hand in eigen boezem en gaf toe dat zijn fout 'niet meehielp' in zijn strijd om voorin te geraken. "Ik ging er een beetje te hard in, dus dat is mijn schuld", was hij eerlijk. "Maar daarna worstelde ik alleen maar. Ik had eigenlijk geen snelheid. Ik heb altijd moeite met deze omstandigheden, als de voorbanden steeds sneller slijten. Het is mijn ergste nachtmerrie dus ik heb veel werk te doen. Ik was veel aan het worstelen."

Kwalificatie

Zaterdagochtend (08.00 uur Nederlandse tijd) is er weer warm en droog weer voorspeld boven het circuit in Shanghai, dus zal Norris zijn nachtmerrie weer onder ogen moeten zien. Al is de kwalificatie maar een paar rondjes en hoeft hij niet met anderen te 'racen'. McLaren-teamgenoot Oscar Piastri redde de burelen in de sprintrace door achter Lewis Hamilton tweede te worden. Hij haalde Max Verstappen op de baan in.

'We hebben een paar goeie ideeën'

"Tweede worden is altijd een prima resultaat", sprak de Australiër na afloop. "Ik heb veel geleerd van deze race. Hoe mooi het resultaat ook is, vooral de manier waarop ik tweede werd belooft veel voor de rest van het seizoen. We hadden niet genoeg snelheid om Lewis in te halen, maar ik denk dat we een paar goeie ideeën hebben voor de kwalificatie en de race om het nog een plekje beter te doen."