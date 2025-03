Winnaar Lewis Hamilton haalt hard uit naar 'kletsende' critici: 'Ze hebben gewoon geen idee'

Lewis Hamilton was na de GP van Australië de gebeten hond, maar een week later ziet de wereld van de zevenvoudig wereldkampioen er heel anders uit. De 40-jarige coureur van Ferrari verbaasde eerst al met pole position voor de sprintrace, maar trok die winnende plek ook nog eens over de streep tijdens de sprintrace zaterdagochtend.

Hamilton klaagde na de race in Australië steen en been. Fans zagen het droomhuwelijk tussen de Brit en Ferrari in mineur eindigen na een teleurstellend raceweekend. Maar Hamilton haalde in China, waar hij al zes keer de grote race won, zijn gram door de sprintrace te winnen. Na afloop haalde hij hard uit naar de critici, die veel gal spuwden op Hamilton na zijn eerste race in het rood.

Teleurgestelde Max Verstappen 'overleeft' sprintrace in China, maar loopt wel in op Lando Norris De sprintrace in China heeft voor Max Verstappen niet opgeleverd wat hij hoopte. Ronde na ronde hield hij zijn verworven P2 vast, maar op het circuit van Shanghai ging het zaterdagochtend heel vroeg (Nederlandse tijd) in de laatste ronden 'mis'.

'Kletsen'

"De eerste race was moeilijk, maar ik vond echt dat heel veel mensen onderschatten hoe moeilijk het is om bij een nieuw team te komen. Die weg is heel steil. Van acclimatiseren tot communicatie en begrip. De hoeveelheid kritiek en de mensen die ik hoorde kletsen snappen het duidelijk niet. Misschien omdat ze die ervaring nooit gehad hebben of ze hebben gewoon geen idee. Het voelde goed om terug in de auto te stappen en me nu wel comfortabel te voelen. Dat was vorige week niet."

Gefrustreerde Lewis Hamilton kan zijn ogen niet geloven bij Ferrari: 'Het ging veel slechter dan ik had gedacht' De Grand Prix van Australië betekende voor Lewis Hamilton zijn debuut voor Ferrari. Met een tiende plaats als eindresultaat had de 40-jarige Brit op meer gehoopt bij zijn eerste race voor de Italiaanse renstal. Hamilton had zichtbaar moeite met zijn Ferrari en sprak na afloop zijn ongenoegen uit.

'Rome is niet in één dag gebouwd'

Na zijn uithaal volgde een grote dankrede voor iedereen bij Ferrari. Over extra druk wilde Hamilton het niet eens hebben. "Ik voel die niet. Ik ken de Tifosi (Ferrari-fans, red.), ik ken alle andere fans en ik weet dat het team wil winnen. Ik weet dat het alles betekent voor ze, maar ik zei eerder al dat Rome ook niet in één dag is gebouwd. Stap voor stap, we gaan niet over onszelf heen struikelen. We blijven pushen. Het is een marathon en geen sprint, dus we moeten onze tijd ook nemen."

WK-stand

Hamilton pakte met de sprintzege acht punten voor het klassement en kwam daarmee op negen punten. Zijn waardeloze in Melbourne is daarmee al snel vergeten. Tijdens de race in China op zondag zijn nog veel meer punten te halen.