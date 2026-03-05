Lewis Hamilton spreekt zich wel vaker fel uit tegen de gevestigde orde. Dat is in aanloop naar de seizoenopener van de Formule 1 in Australië niet minder. De Britse coureur van Ferrari pleit voor het toevoegen van een race in Afrika. Hij wil net zo lang doorgaan totdat het gebeurt.

Het hele Formule 1-circus is inmiddels in Australië. Dit weekend staat de Grand Prix in Melbourne op het programma en daar is alles en iedereen uiteindelijk aanwezig. Eerst was het nog maar even de vraag of er geen hinder werd ondervonden van de oorlog in het Midden-Oosten, maar dat bleek mee te vallen.

Grand Prix Afrika

Hamilton maakt zich al jaren hard voor een Formule 1-race in Afrika en sprak zich daar in Australië opnieuw over uit. "Ik wil de sport niet verlaten zonder dat er daar een Grand Prix is, zonder dat ik daar kan racen", zei Hamilton op de persconferentie in aanloop naar de seizoensopening.

"De afgelopen zes, misschien wel zeven jaar heb ik achter de schermen gestreden om een ​​Grand Prix te organiseren in Afrika", vervolgt de Ferrari-rijder. "Ik heb met belanghebbenden om de tafel gezeten en de vraag gesteld: 'Waarom zijn we niet in Afrika?'", zei hij.

Enige werelddeel zonder GP

Afrika is momenteel het enige werelddeel waar geen Grand Prix wordt verreden, met uitzondering van Antarctica. Hamilton denkt wel dat de organisatie achter de Formule 1 het voor elkaar probeert te krijgen, maar gaat er vanuit dat het nog wel eventjes gaat duren.

"Ik blijf hier nog wel een tijdje totdat dat gebeurt", zei de Ferrari-coureur. "Want het zou geweldig zijn, gezien het feit dat ik half Afrikaans ben". Hamiltons vader is van Afrikaans-Caribische afkomst. De Brit heeft roots in onder meer Togo en Benin.

'Afrika terug veroveren'

"Het is het mooiste gedeelte van de wereld", zei Hamilton, die zich ook uitsprak over de positie van het continent en het koloniale verleden. Daarover was hij zeer fel. "Ik vind het niet prettig dat de rest van de wereld er zoveel van bezit en er zoveel van afpakt zonder dat iemand erover praat. Ik hoop echt dat de mensen die de verschillende landen besturen zich verenigen en samenwerken om Afrika terug te veroveren.”

Als mogelijke organisatoren noemde Hamilton Kenia, Rwanda en Zuid-Afrika. Tussen 1962 en 1993 werd er al drieëntwintig keer in Zuid-Afrika geracet. Toen was dat op het circuit in Johannesburg. De laatste race werd gewonnen door de Fransman Alain Prost. Ook in Marokko stond er, in 1958, eenmaal een Grand Prix op het programma. Hoelang Hamilton nog door moet gaan tot zijn droom uitkomt is onbekend. Wel beginnen de jaren, met zijn 41 jaar, te tellen.