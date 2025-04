Lewis Hamilton komt met opmerkelijke reden voor rampzalige start: 'Voor het eerst dat ik dat doe'

Het eerste seizoen van Lewis Hamilton als Ferrari-coureur verloopt tot nu toe nog niet als gehoopt. De Brit heeft daar een reden voor.

Het eerste seizoen van Hamilton als Ferrari-coureur verloopt moeizaam. Na vier races staat hij op de zevende positie in het klassement, met nul podiumplaatsen. Dit komt deels door de achterstand die Ferrari heeft op de topteams, maar op de baan is duidelijk te zien dat de Brit zich nog niet helemaal thuis voelt in de bolide van zijn nieuwe team.

Na de race in Bahrein afgelopen zondag legde hij uit dat zijn langzame aanpassing te wijten is aan de totaal andere remsystemen die Ferrari gebruikt in vergelijking met Mercedes. Bij de Britse ploeg wordt er vrijwel geen gebruik gemaakt van motorremmen, terwijl Ferrari er juist sterk op vertrouwt. Daarnaast gebruikt Ferrari Brembo-remsystemen, terwijl Hamilton bij Mercedes gewend was aan remmen van Carbon Industries.

"De auto vereist echt een andere rijstijl en ik pas me langzaam aan de auto en de afstellingen aan. Ik worstel er wel een beetje mee. De afgelopen twee weekenden zat ik vrij ver van Charles af, waarna ik langzaam zijn kant op ben gemigreerd. Dus als ik een weekend in een betere positie begin en de technieken toepas die ik dit weekend heb geleerd, kan ik me misschien verbeteren", aldus Hamilton.

Hij vervolgde: "Ik heb nog nooit motorremmen gebruikt, in de afgelopen twaalf jaar hebben we die niet gebruikt, maar hier wordt er veel op vertrouwd. De remmen zijn heel anders dan wat ik in het verleden had. Ze bewegen iets meer. In de laatste stint moest ik de achterremmen gebruiken om te sturen, maar op andere momenten moest ik de voorremmen meer belasten."

Aankomend weekend kan de Brit laten zien of hij zijn nieuwe bolide beter kan besturen. Op zondag 20 april start om 19:00 de Grand Prix van Saoudi-Arabië