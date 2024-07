Wereldkampioen Lewis Hamilton: glamourboy en activist die 2,5 jaar wachtte op nieuwe zege

De Formule 1 schudde op zijn grondvesten na de sensationele transfer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf 2025 niet meer voor Mercedes, maar voor Ferrari. Het iconische team haalt daarmee niet alleen een van de beste coureurs uit de geschiedenis binnen, maar ook een grote persoonlijkheid buiten de baan.

Wie had gedacht dat de loopbaan van de Brit als een nachtkaarsje uit zou wapperen, nadat hij sinds december 2021 geen race meer won, die had het mis. Zondag 7 juli 2024 won Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij kan het nog steeds. Wat het nog zoeter maakt voor Hamilton, is dat hij zijn grote rivaal van weleer achter zich hield. Max Verstappen pushte in de slotfase, maar kreeg zijn Red Bull er niet meer langs.

'Ik kan niet stoppen met huilen': Lewis Hamilton knuffelt lang met papa en laat tranen de vrije loop Lewis Hamilton kwam in tranen over de finish tijdens de GP van Groot-Brittannië. De zevenvoudig wereldkampioen won na drie jaar eindelijk weer eens een Formule 1-race. En dat ook nog eens in zijn thuisrace. Hij kon zijn emoties niet bedwingen.

Hamilton naar Ferrari

Hamilton gaat Mercedes dus na twaalf seizoenen verlaten en dat zullen weinigen nog hebben zien aankomen. Ferrari sloot eind vorige maand al een deal waarmee het Charles Leclerc langer vastlegde en dat leek dan ook de man waarop zij al hun troeven zouden zetten. Niets is dus minder waar, want met Hamilton halen ze iemand in huis die geen genoeg zal nemen met de rol van tweede rijder.

Lewis Hamilton beleeft eindelijk weer grootse zege: ex-wereldkampioen troeft voor eigen publiek Max Verstappen af Max Verstappen heeft zondag knap de tweede plek in de Grand Prix van Groot-Brittannië gepakt. De Nederlander kwam in een chaotische race achter winnaar Lewis Hamilton over de finish. Check hieronder hoe de race verliep.

De Brit werd wereldkampioen in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020. In 2021 was hij dicht bij zijn achtste titel, maar daar wist Max Verstappen na een ongekend slot in Abu Dhabi een stokje voor te steken. De Nederlander was daarna ook de afgelopen twee seizoenen dominant en Hamilton moest genoegen nemen met een bijrol.

Grootverdiener

De zevenvoudig wereldkampioen was afgelopen jaar wel nog de coureur met het hoogste salaris van allemaal. Max Verstappen verdiende net iets meer dan Hamilton als we de bonussen meetellen, maar qua basissalaris is Hamilton nog altijd niet te verslaan volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes. De Brit zou bij Mercedes ruim vijftig miljoen euro per jaar verdienen. Het is nog onbekend wat Ferrari hem gaat betalen.

Als de Italianen denken dat Hamilton binnen de lijntjes zal gaan kleuren dan zitten ze er waarschijnlijk naast. De Brit valt regelmatig op door bijzondere outfits en heeft zich door de jaren heen vaak uitgesproken over maatschappelijke onderwerpen. Autosportbond FIA heeft het de coureurs verboden om tijdens 'racegerelateerde activiteiten' zich over politieke zaken uit te spreken, maar desondanks laat Hamilton vaak zijn stem horen.

Black Lives Matter

Dat gebeurde met name rondom de Black Lives Matter-protesten in de zomer van 2020. Die waren het gevolg van de dood van een zwarte man door een politieagent in de Verenigde Staten. Hoeveel impact Hamilton had binnen het team van Mercedes was ook meteen duidelijk. Het Duitse team staat bekend om de zilveren kleur, maar reed op voorspraak van Hamilton een aantal jaar met een zwarte auto.

De Brit sprak zich niet alleen over racisme meerdere malen uit, maar vond ook wat van het feit dat Formule 1 races organiseert in landen waarin homoseksualiteit bij wet verboden is, zoals Qatar en Saudi-Arabië. Zo droeg hij zelfs in Qatar een helm met een regenboog erop om aandacht voor de zaak te vragen.

Shakira

Hamilton is zijn greep op de Formule 1 kwijtgeraakt, maar zelfs zonder succes krijgen de Britse roddelbladen geen genoeg van hem. Zo ging vorig jaar regelmatig het gerucht dat Hamilton een relatie zou hebben met de Colombiaanse zangeres Shakira. Zij was eerder getrouwd met voormalig voetballer Gerard Pique.

Shakira was zelfs aanwezig tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone waar Hamilton als derde over de streep kwam. Teamgenoot Russell zei eerder al dat de zevenvoudig wereldkampioen 'te lang single is'. Daarop antwoorde Hamilton gevat: "Ik heb een latino nodig."

De geruchten zijn na de zomer gaan liggen en dus lijkt het erop dat de Brit nog altijd single is. Hamilton had eerder van 2008 tot en met 2015 wel een relatie met een andere zangeres: Nicole Scherzinger van de meidengroep The Pussycat Dolls.

Formule 1-film

Met de gigantische inkomsten van Hamilton kan hij natuurlijk ook wel wat uitgeven. De winnaar van 103 races doet dat dan ook, want hij is een van de producers van een film over de Formule 1. Steracteur Brad Pitt speelt daarin de hoofdrol en er mochten zelfs opnames op Silverstone worden gemaakt tijdens het Grand Prix-weekend.

Hamilton kijkt ook verder dan zijn eigen sport en heeft flink geïnvesteerd in American Football. Hij is mede-eigenaar van de Denver Broncos. De totale waarde van die overname in 2022 wordt ingeschat op ruim vier miljard dollar. Hamilton was daarvoor trouwens niet in zijn eentje verantwoordelijk.

Wereldwijd icoon

Hamilton is in de hele wereld een bekend gezicht van de sport en hij zal hopen dat hij met Ferrari ook weer successen kan gaan boeken. De Brit deelt op dit moment nog het record van zeven wereldtitels met Ferrari-legende Michael Schumacher. De Duitser pakte van 2000 tot en met 2004 vijf titels op rij in de rode auto. Hamilton zal zo'n reeks gezien zijn leeftijd niet meer neer kunnen zetten, maar met een enkele titel zal zijn status wereldwijd nog meer groeien.

Nicolas Hamilton

Hamilton heeft ook nog een (half)broertje, de 31-jarige Nicolas Hamilton. Hij is ook coureur en dat is toch bijzonder te noemen. Nicolas heeft namelijk een hersenverlamming en daarom een aangepaste auto in het British Touring Car-kampioenschap.