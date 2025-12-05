De Grand Prix van Abu Dhabi staat volledig in het teken van de zinderende ontknoping van het wereldkampioenschap. Wie vijf jaar geleden hier ook in een spannende titelrace was verwikkeld, is Lewis Hamilton. Toch is daar dit seizoen zeker geen sprake van. Daarom kondigt de Brit grote veranderingen aan die 'absoluut' nodig zijn.

Na twaalf seizoenen bij Mercedes nam Hamilton vorige zomer afscheid van het team waar hij zesmaal wereldkampioen mee werd. De 40-jarige coureur maakte de overstap naar Ferrari, een legendarische renstal. Toch mondde het debuutseizoen van de Brit uit in een ware nachtmerrie.

Zo vangt Hamilton de laatste race van het seizoen aan als de nummer zes in de WK-stand, met een forse achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen wist dit seizoen in een reguliere race nog geen enkele keer het podium te behalen.

'Ik heb opgeschreven wat er fout ging'

Daarom grijpt Hamilton hard in. Tijdens het mediamoment in aanloop naar de GP van Abu Dhabi vertelde hij dat personele wijzigingen bij Ferrari 'absoluut' nodig zijn om een nieuw rampseizoen te voorkomen. De Brit hield dan ook nauwkeurig bij wat er allemaal mis ging bij de Italianen. "Ik heb elk weekend opgeschreven wat er volgens mij fout ging, dus daar valt veel van te leren", zei Hamilton.

Op basis van die kennis gaat de coureur, rijdend met racenummer 44, harde knopen doorhakken. "Ik zal na dit seizoen alles analyseren en dan beslissen wat mijn aanpak is. Dat heeft gevolgen voor mijn persoonlijke omgeving, dus de mensen met wie ik moet samenwerken", aldus Hamilton, die moeilijke keuzes maken ook wel zwaar vindt. "Het is geen eenvoudig proces."

'Dan is er niets wat ik niet aankan'

Verassend is dat Hamilton tijdens het persmoment zijn hand niet in eigen boezem stak. Zo gaf hij aan door dit matige seizoen ook veel over zichzelf geleerd te hebben. "Ik heb mezelf verrast met hoe veerkrachtig ik ben. Als ik een seizoen als dit doorkom, dan is er niets wat ik niet aankan."

Het is voor de Nederlandse racefans te hopen dat Hamilton een knaller van een laatste race rijdt. Wil Verstappen nog wereldkampioen worden, moet hij eigenlijk de race winnen en mag Lando Norris niet op het podium finishen. Wie weet kan Hamilton zodoende van grote waarde zijn voor Verstappen in de strijd om de wereldtitel.