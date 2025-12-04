Kijk niet raar op als je tijdens de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi twee coureurs in actie ziet die wat van elkaar weg hebben. Ferrari moet nog aan officiële regels voldoen en haalt Lewis Hamilton uit de auto. De Brit moet noodgedwongen zijn stoeltje afstaan aan het broertje van Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Ferrari stuurt in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi de broers Charles (28) en Arthur Leclerc (25) de baan op. Arthur, de jongste van de twee, vervangt Lewis Hamilton. De GP van Abu Dhabi is de slotrace van het jaar. Drie coureurs gaan uitmaken wie wereldkampioen in de Formule 1 wordt: Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren en Max Verstappen van Red Bull.

Lewis Hamilton moet stoeltje afstaan

De regels van de Formule 1 schrijven voor dat iedere vaste coureur twee keer in het seizoen zijn auto voor de eerste training afstaat aan een talentvolle rijder, die dan wat ervaring kan opdoen. Omdat Ferrari er bij Hamilton nog niet aan voldaan had, wordt de laatste coureurswissel toegepast in de laatste race van 2025. Hamilton krijgt dus een middagje vrij en stapt tijdens de tweede vrije training weer in zijn vertrouwde auto.

Voor het eerst in de geschiedenis

De broers Leclerc reden vorig jaar in Abu Dhabi ook al samen de eerste vrije training. Het was toen voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 dat twee broers tegelijk voor hetzelfde team reden. Charles Leclerc staat bij het ingaan van de laatste grand prix op de vijfde plaats in het kampioenschap. Individueel kan hij geen stap naar boven of beneden meer maken. Hamilton moet nog wel knokken om zijn zesde plaats niet te verliezen aan Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur staat maar twee punten achter.

Oscar Piastri bij McLaren de pineut

Bij McLaren is Piastri tijdens de eerste vrije training de pineut. De nummer drie van de WK-stand moet zijn stoeltje afstaan aan Pato O'Ward tijdens de eerste vrije training. McLaren is wel al wereldkampioen bij de constructeurs. Ferrari kan in potentie nog over Red Bull Racing heen naar de derde plek, maar dan heeft het een flink hoge klassering van beide coureurs nodig en een falende Max Verstappen en Yuki Tsunoda.