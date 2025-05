Lewis Hamilton maakt carrièreswitch naast Formule 1 en modellenwerk: 'Heb drie projecten lopen'

Lewis Hamilton is naast zijn Formule 1-carrière regelmatig bezig met andere dingen. Zo staat hij vaak model voor verschillende kledingmerken, maar hij heeft nu ook iets nieuws gevonden. Hamilton is zeer actief in de filmwereld.

Voordat dit weekend de GP in Monaco losbarst, werden de coureurs eerst getrakteerd op een heus filmavondje. Daarbij mochten de coureurs als eerste kijken naar de nieuwe film F1. Met hoofdrolspelers Brad Pitt en Damson Idris zaten er al twee bekende namen in, maar de co-producent was voor de coureurs helemaal bekend: Lewis Hamilton. De Engelsman was uitvoerend producent voor de film met zijn eigen productiehuis Dawn Apollo.

Lewis Hamilton komt van een koude kermis thuis bij Ferrari: 'Dat had ik niet verwacht' De hele Formule 1-wereld keek reikhalzend uit naar de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari, maar vooralsnog loopt het voor geen meter tussen de Brit en het Italiaanse team. De zevenvoudig wereldkampioen geeft in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna toe dat het hem allemaal niet is meegevallen.

Filmrol

Hamilton reageerde voor de race in Monaco op de film. "Ik was best wel nerveus", vertelt Hamilton die de film die hij mede maakte al veel vaker gezien had. "het was geweldig om de reacties van de anderen te zien. Ik geef heel veel om de meningen van de andere coureurs, ik wil dat zij de film ook waarderen. Achteraf heb ik ze ook zeker naar hun meningen over de film gevraagd."

Het is een van de eerste keren dat Hamilton met zijn productiemaatschappij op de aftiteling van een film staat. "Het was heel gek om dan ook Dawn Apollo voorbij te zien komen. Niet veel later sta ik op de aftiteling als producent. Dat was nog veel raarder." In de stand van de Formule 1 staat Hamilton op dit moment zesde, een plekje achter zijn ploeggenoot bij Ferrari Charles Leclerc.

Meerdere films

De film F1 smaakte voor Hamilton in ieder geval naar meer. Zo vertelt de Engelsman dat hij al drie projecten heeft lopen voor op het witte doek. "Ik ga zeker nog meer films produceren. Op dit moment werk ik aan drie verschillende projecten, waarbij ik zelf ook actief meeschrijf. Twee daarvan zijn animaties, en van die derde liggen de beginselen van een script al klaar. Ik wil ook wel documentaires maken, maar het filmformat is echt het belangrijkst voor mij."