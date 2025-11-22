Max Verstappen beleefde weinig lol aan de erbarmelijke omstandigheden bij de kwalificatie van de GP van Las Vegas. De Nederlandse piloot stuurde zijn Red Bull alsnog naar een verdienstelijke tweede plek, alleen had weinig in te brengen tegen WK-leider Lando Norris. "Dit is niet waar ik hier voor ben."

Verstappen werd meteen met de omstandigheden geconfronteerd toen hij aan kwam wandelen voor zijn interview met Viaplay. "Zo, wat een sessie was dat. Het was een waterballet", schetste verslaggever Chiel van Koldenhoven. "Ja het was heel leuk, het was heel glad", antwoordde Verstappen cynisch. "Ik vind het wel leuk om in de regen te rijden, maar niet op ijs. Dan kan ik beter gaan rallyen."

"Het is niet hoe het moet. Er is ook niet genoeg licht, best wel donker op de baan. Maar dat is voor iedereen hetzelfde, je moet het er mee doen. Dus dan doen we het er maar mee…"

Kletsnat en koud

Bij aanvang van de kwalificatie regende het hard en schommelde de asfalttemperatuur rond de 12 graden. "Er is nul grip", verzuchtte Verstappen. "Je moet zo voorzichtig rijden en ik was best verbaasd dat er niks gebeurde", zei de Nederlander. Het bleef bij twee hele lichte crashes van Alex Albon en Kimi Antonelli.

"Het is niet heel leuk, maar dat ligt ook een beetje aan het circuit. Veel rechte stukken, dus je moet heel weinig downforce rijden. Het asfalt is al heel glad en in de regen helemaal", stelde hij.

Tweede startplaats

"Het is niet waar je voor hier bent", vertelde Verstappen over zijn tweede plek achter Norris, "maar je moet realistisch zijn. Ik ben hier om te winnen, en dan is tweede natuurlijk fijn, maar ja… Het gaat gewoon niet zoals ik wil natuurlijk, maar dat is het hele seizoen al niet. Dus ik kan het ook makkelijk relativeren. Het is de 22e race, hierna nog twee", doelde hij op de afsluitende races in Qatar en Abu Dhabi.

Mogelijk rijdt Verstappen dan al nergens meer om. Als Norris er zondag in slaagt om zijn poleposition om te zetten in de overwinning, dan moet de Nederlander als tweede finishen om te voorkomen dat hij is uitgeschakeld voor de titel. In de scenario's waarbij Norris minstens 9 punten uitloopt op Verstappen, kan de Nederlander een vijfde titel vergeten. "We gaan het proberen, als er een heel klein beetje ruimte is dan gaan we ervoor", lachte hij.