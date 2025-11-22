Max Verstappen start zondagochtend (Nederlandse tijd) vanaf P2 in de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander had wat geluk, omdat Oscar Piastri zijn ronde af moest breken op het laatst. WK-leider Lando Norris ging oppermachtig naar pole position.

Een minuut of veertig voor de kwalificatie begon het opnieuw te regenen in Las Vegas, waar de derde vrije training ook al nat was. Dat in combinatie met de koude temperatuur (asfalt was 12 graden) zorgde voor een listige kwalificatie. Aston Martins koos er zelfs voor om op de full wets te beginnen. Verstappen had na één rondje op de intermediates ook genoeg gezien en liet ook bij hem de band met de blauwe wang eronder schroeven.

Vroege exit Hamilton

Verstappen had wat moeite om temperatuur in zijn banden te krijgen, waardoor hij virtueel onder de streep stond een groot deel van de kwalificatie. Toen de regen minderde en de baan beter werd, richtte Verstappen zich op. De Nederlander bereikte uiteindelijk zonder problemen Q2. Dat gold niet voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd teleurstellend twintigste in een toch al rampjaar.

Brutal quali for Lewis Hamilton 😞 pic.twitter.com/nbWSc7wbBe — ESPN F1 (@ESPNF1) November 22, 2025

Het was voor het eerst sinds de GP van Brazilië dat Hamilton zich op de laatste plaats kwalificeerde - crashes niet meegerekend. Ook voor Alex Albon, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda zat de kwalificatie erop.

Piastri mazzelt

Door late crashes van Albon en Antonelli werd het tweede kwalificatiedeel wat verlaat. Ondanks dat de tijden rapper werden, bleef het gevaarlijk voor de coureurs. Dat merkte Piastri, de nummer 2 in de WK-stand. De Australiër werd op het nippertje tiende, zodat hij zich voor Q3 kwalificeerde. Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Ollie Bearman en Franco Colapinto konden hun zeiknatte pak uitdoen, zij redden het niet.

Strijdt om pole

Het zorgde ervoor dat de kwalificatie de climax kreeg waarop vooraf werd gehoopt, met WK-kanshebbers Norris, Piastri en Verstappen erbij. Inmiddels was het tijd voor de groene band, oftewel de intermediates. Door een opdrogende baan regende het verbeterde tijden. Uiteindelijk had WK-leider Norris zijn route het best uitgestippeld. Hij had de beste omstandigheden om een snelle ronde neer te zetten en kwam op het laatst tot 1.47,934.

Het gat met teamgenoot Piastri was liefst een seconde. De Australiër had de pech dat hij last had van een gele vlag, waardoor hij zijn laatste ronde moest afbreken. Verstappen was toen al lang gefinisht en was 0,323 seconde langzamer dan Norris. De Nederlander eindigde daarmee op plek 2 en zorgt dus voor een interessante start zondag.

'Het voelde als rijden op ijs'

"Het was echt heel glad. Dat is het al in het droge, maar op het natte is het niet leuk. Dit voelde meer als rijden op ijs", vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie op de baan. Ook was het volgens de Nederlander lastig om iets te zien. "Het duurde lang voordat er temperatuur (in de banden, red.) zat. En het leek alsof we meer competitief waren op de extreme band (full wets, red.)."

Verstappen "worstelde" naar eigen zeggen om "iets van grip te vinden". "In de laatste ronde nam ik risico, maar het was bij lange na niet genoeg om voor de eerste plek te gaan. Om alsnog op de voorste startrij te staan, is goed voor ons. Veel zin in morgen. Ik hoop dat de binnenkant in orde is qua grip", lachte hij.