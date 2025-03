Mentor van Max Verstappen zorgt vóór eerste grand prix al voor ophef over 'B-coureur': 'Hij heeft geen snelheid'

Nog voordat de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen, heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko de boel al op scherp gezet. Voor de Oostenrijkse tv werd hij gevraagd naar de rookies van dit jaar. Daarbij noemde hij Gabriel Bortoleto van Sauber een 'B-coureur'.

Marko deelde de nieuwelingen op in twee categorieën. De Braziliaan viel daarbij in de tweede. "Hij is een zeer intelligente racer en heeft het F3-kampioenschap gewonnen, maar slechts met één zege", aldus de Oostenrijkse mentor van Max Verstappen. Volgens Marko blijft Bortoleto uit de problemen en brengt hij de auto heelhuids over de streep, maar: "Ik zie in hem niet die echte snelheid."

'Helmut heeft veel verkeerde talenten naar F1 gebracht'

De enigszins denigrerende woorden zorgen bij de 20-jarige hoofdpersoon voor de juiste brandstof. " Ik heb het gezien en ik hou van uitdagingen. Het is Helmut die het zegt. Hij is iemand die veel talent naar de Formule 1 heeft gebracht, maar ook veel verkeerden. Hij heeft het dus goed en fout gehad en hopelijk kan ik bewijzen dat hij het fout heeft. Maar niets wat ik nu in de media zeg zal hem van gedachten doen veranderen, alleen mijn resultaten op de baan."

Met zijn race om het ongelijk van Marko te bewijzen begint de Braziliaan dit weekeinde, dan staat de Grand Prix van Australië op het programma. Bortoleto is vastberaden om Marko's ongelijk te bewijzen. "H opelijk geeft hij dan zijn ongelijk toe. Ik ben trots op wat ik de juniorenklassen heb gedaan en ik heb het Formule 2- en Formule 3-kampioenschap gewonnen van zijn Red Bull-coureurs (Isack Hadjar, red.)."

Ervaren leermeester

De jonge Bortoleto is komend seizoen de tweede coureur van Sauber achter Nico Hülkenberg, die het klappen van de zweep kent. De 37-jarige Duitser begint aan zijn veertiende jaar op het hoogste niveau en moet het gezicht van Audi worden, dat in 2026 de naam van Sauber overneemt.

Fernando Alonso, een andere veteraan op de grid, is juist lovend over Bortoleto. Op de persdag voorafgaand aan de GP van Australië prees hij zijn toewijding en professionalisme. "Hij verdient het om in de Formule 1 te racen en hopelijk geniet hij een lange carrière en wordt hij succesvol."