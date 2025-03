Voorzichtige Max Verstappen geeft update over zijn Red Bull: 'Dingen kunnen snel veranderen'

Max Verstappen maakt zich op voor de allereerste race van het Formule 1-seizoen, waarbij voor het eerst écht duidelijk wordt welke auto het snelste is. De regerend wereldkampioen denkt dat zijn Red Bull nog een inhaalslag te maken heeft.

Verstappen sprak eerder al de verwachting uit dat McLaren het snelste is. Eén van hun coureurs, Lando Norris, daagde hem vorig seizoen al uit in de strijd om de titel. De Nederlander trok toen nog aan het langste eind, maar dat zou dit seizoen zomaar eens andersom kunnen zijn.

Red Bull is momenteel niet de snelste, zegt Verstappen. "Maar hij is beter dan eind vorig jaar en dingen kunnen snel veranderen in de Formule 1. Het seizoen is lang", zei de viervoudig wereldkampioen donderdag tijdens een persconferentie in Melbourne.

'Niet veel tijd gehad'

De 27-jarige Nederlander eindigde de laatste race van vorig jaar in Abu Dhabi als zesde, na eerder al zijn vierde wereldtitel op rij te hebben veiliggesteld. Hoewel zijn auto beter lijkt dan toen, zijn er nog problemen op te lossen. "Daar blijven we aan werken. Maar met de testdagen hebben we niet veel tijd gehad, dus komend weekend en de tijd erna zullen we meer te weten komen. We gaan ons best doen, veel meer kunnen we niet doen."

Terug naar toen

Verstappen maakte tien jaar geleden in Melbourne namens Toro Rosso als 17-jarige zijn debuut in de Formule 1. Hij zou zijn jongere versie achteraf niet van veel adviezen willen hebben voorzien. "Het is belangrijk om je fouten te maken en natuurlijk die opwinding te voelen op dat moment. Want als ik hem toen had verteld wat hij in de sport zou bereiken, dan was dat behoorlijk saai geweest om te weten, toch?", aldus de Nederlander.

Grand Prix van Australië

Het grandprixweekend in Australië begint vrijdag in de vroege ochtend. De eerste vrije training staat al om 2.30 uur Nederlandse tijd op het programma. Voor de fans die alles willen zien, wordt het nachtwerk. Ook de race op zondag is namelijk al om 5.00 uur. In Melbourne is het namelijk tien uur later dan in Nederland.