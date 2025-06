Max Verstappen is overladen met complimenten in Canada. Voor de race in Montréal, was oud-coureur Gino Rosato lovend over de Nederlandse Formule 1-kampioen. En dat terwijl de Canadees jarenlang bij Ferrari werkte.

Voor Rosato is de race in Montréal een thuiswedstrijd. Desondanks hielp Max Verstappen hem met kaartjes en een afspraak in het paddock. Dat apprecieert Rosato heel erg, zo blijkt uit zijn post op Instagram met de Nederlander. "Max, bedankt! Na 31 jaar in het vak, voor een jongen met wie ik nooit samen heb gewerkt, maar via zijn vader Jos Verstappen werden we goede vrienden", begint Rosato.

"Hij arriveerde op het circuit in mijn geboortestad Montréal en maakte er bijna een persoonlijke missie van om me veertig minuten lang in zijn kleedkamer te ontvangen. Om met me te praten, om te vragen hoe het met me ging. Hij was zo oprecht en geïnteresseerd, met een glimlach, zo vriendelijk en zacht. Je kunt het niet puurder krijgen dan dit."

'Hij is een kopie van...'

Rosato ziet in Verstappen iets van een andere grote naam uit de Formule 1. "Hij is een kopie van Kimi Räikkönen, alleen soms wat pittiger. Geen politieke spelletjes, en iedereen wordt met dezelfde maat gemeten. Er is geen sprake van vijandigheid in zijn wereld. What you see, is what you get. Geen onzin."

Verstappen zorgde ervoor dat Rosato vanaf een goede plek een vrije training bij kon wonen. "Samen met zijn manager Raymond Vermeulen regelde hij dat. De beste plek op het circuit én de beste plek ernaast", schrijft Rosato. "Dát maakt een groot kampioen. Ik heb ze allemaal meegemaakt, maar hij staat zonder twijfel bovenaan als het gaat om klasse, puurheid, echtheid, ga zo maar door. Nogmaals bedankt!"

Schumacher en Vettel

Rosato raakte dus via Jos Verstappen in contact met de coureur van Red Bull. De Canadees begon in de jaren '90 met zijn werkzaamheden in de Formule 1 en werkte jarenlang voor Ferrari. Rosato onderhield goede banden met bijvoorbeeld Michael Schumacher, Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel.