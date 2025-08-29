Max Verstappen kwam vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Zandvoort niet verder dan de zesde tijd. De regerend wereldkampioen eindigde de training niet in de pitstraat, hij strandde met zijn auto vlak voor het einde van de sessie in de grindbak, waar hij vervolgens niet meer uit wist te komen.

Waar er van te voren nog gevreesd werd dat de vrije training misschien uitgesteld moest worden, bleek daar achteraf gelukkig geen sprake van. De weersverwachtingen in Zandvoort zullen het hele raceweekend nog wel onderwerp van gesprek blijven maar tijdens de eerste vrije training bleef het droog. Toch hadden veel coureurs het moeilijk op het circuit in de duinen.

Veelbewogen training

Lewis Hamilton spinde al vrij snel in de eerste vrije training en kon opgelucht ademhalen toen hij zijn Ferrari net op tijd onder controle kreeg. Even later had Kimi Antonelli minder geluk, hij strandde met zijn Mercedes in de grindbak en moest de eerste training vroegtijdig afbreken. Ook werd de sessie kort onderbroken met een rode vlag.

Al vrij vroeg in de sessie lieten de McLaren-coureurs maar weer eens zien dat zij terecht de favoriet genoemd worden voor dit weekend. Met Lando Norris op P1 en Oscar Piastri op P2 zette het team van Zak Brown de snelste tijd neer tijdens de eerste vrije training. Het gat tussen Verstappen en Norris is maar liefst negen tienden aan het einde van de sessie. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor Red Bull richting de kwalificatie op zaterdag.

Opvallende top-5

Waar McLaren enerzijds dus de verwachtingen waarmaakte, overtrof Aston Martin anderzijds de verwachtingen. Met Stroll en Alonso op P3 en P4 zullen ze bij Aston Martin tevreden terugkijken op de eerste training. Alex Albon maakte de top-5 compleet voor Verstappen.