Max Verstappen strijdt zondag met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel in de Formule 1. Norris is als WK-leider nog altijd de grootste kanshebber, maar in Nederland is er geen enkele twijfel: Verstappen gaat zijn onwaarschijnlijke comeback bekronen met een vijfde kampioenschap op rij. Dat blijkt uit een poll onder ruim 11.000 lezers van Sportnieuws.nl.

Verstappen had de hoop halverwege het seizoen eigenlijk al zo goed als opgegeven. Hij stond na de Grand Prix van Nederland zelfs 104 punten achter op toenmalig WK-leider Piastri. Voorafgaand aan de slotrace in Abu Dhabi staat hij na een geweldige tweede seizoenshelft vier punten voor op de Australiër. Op Norris heeft hij echter nog wel altijd een achterstand van twaalf punten. De verschillen zijn dusdanig klein dat ze alle drie zondag de titel kunnen pakken.

Norris heeft het echter volledig in eigen hand, want als de McLaren-coureur op het podium eindigt dan is hij sowieso wereldkampioen. Zelfs als Verstappen of Piastri de race wint en de ander tweede wordt. Aangezien McLaren al het hele jaar over de beste auto beschikt, zou het voor Norris geen enkel probleem moeten zijn. In de twintig races die hij dit jaar finishte, viel hij slechts drie keer naast het podium.

De GP van Qatar liet vorige week echter zien dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Norris stevende toen af op een podiumplek, maar werd slechts vierde doordat McLaren als enige team besloot niet naar binnen te komen bij een vroege safety car. Nog zo'n tactische blunder zou hem in Abu Dhabi de kop kunnen kosten.

Verstappen gaat wereldkampioen worden

In Nederland bestaat er ondanks de betere uitgangspositie van Norris echter geen enkele twijfel over de wereldkampioen van 2025. Uit een poll onder ruim 11.000 lezers van Sportnieuws.nl blijkt dat liefst 65 procent denkt dat Verstappen zijn vijfde titel op rij gaat pakken. Norris moet het doen met ongeveer dertig procent, terwijl Piastri slechts vijf procent van de stemmen krijgt.

Mocht de meerderheid gelijk krijgen dan evenaart Verstappen een heel bijzonder record in de Formule 1. Hij wordt dan de tweede coureur ooit met vijf wereldtitels op rij. Michael Schumacher was de enige die dat ooit eerder deed. Hij werd van 2000 tot en met 2004 wereldkampioen namens Ferrari en bracht daarmee zijn totaal aantal titels op zeven.

Dubbele kansen voor McLaren

Er is dus ondanks zijn achterstand veel vertrouwen in een goede afloop voor Verstappen. De Red Bull-rijder heeft echter nóg een nadeel. Hij strijdt met twee coureurs uit hetzelfde team en zij kunnen elkaar dus tijdens de race gaan helpen. Er bestaat een scenario waarbij McLaren Norris aan de titel kan helpen door aan Piastri te vragen hem voorbij te laten.