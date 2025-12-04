Topcoureur Carlos Sainz deelde in zijn loopbaan de garage met zowel Max Verstappen als Lando Norris. Beiden zijn nu verwikkeld in een bloedstollende titelstrijd. In aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi laat de Spanjaard Sainz zijn licht schijnen over wie hij denkt dat wereldkampioen wordt.

Het is inmiddels al lang geleden dat Verstappen en Sainz teamgenoten waren. Tien jaar om precies te zijn. In 2015 debuteerden ze beiden in de Formule 1 bij het team Toro Rosso (het huidige Racing Bulls). De samenwerking duurde slechts één jaar. Sainz deelde langer de garage met Norris. In 2019 en 2020 waren zij teamgenoten bij McLaren.

'Lando-circuit'

In aanloop naar de allesbeslissende GP van Abu Dhabi laat Sainz zich uit wie hij als favoriet voor de wereldtitel acht. De Spanjaard komt met een verontrustende boodschap voor de Nederlandse racefans. "Ik heb veel respect voor Max Verstappen en Oscar Piastri en ik wens ze allebei het allerbeste, maar ik denk dat Abu Dhabi een Lando-circuit is", zei de coureur van Williams tegen de aanwezige media op het Yas Marina Circuit.

De 26-jarige Brit won vorig jaar de race in de oliestaat op overtuigende wijze. Hierdoor ziet Sainz dan ook geen reden dat het dit jaar anders wordt. "Voor Lando is het een voordeel dat de finale in Abu Dhabi is, want het is een circuit waar hij op zijn best is. Maar zelfs als je in een McLaren rijdt, moet je een perfect weekend rijden."

'Ik denk dat hij het kan'

Ook denkt Sainz dat zijn oude Mclaren-teamgenoot niet bezwijkt onder de druk. "Gezien hoe goed Lando de laatste tijd onder druk heeft gereageerd, denk ik dat hij het kan", aldus de 31-jarige Spanjaard, die zelf ook een goed seizoen afwerkt. Tijdens de laatste GP van Qatar stond de Williams-coureur nog op het podium, net als tijdens de GP van Azerbeidzjan.

Zinderend slot

Verstappen, Norris en Piastri zijn met nog één grand prix te gaan nog allemaal in de race voor de wereldtitel. De Brit van McLaren verdedigt een voorsprong van twaalf punten op Verstappen en heeft zestien punten meer dan Piastri.