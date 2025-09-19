Max Verstappen beleefde voor de zoveelste keer dit seizoen een teleurstellende middag. Waar hij in de eerste vrije training werd gedomineerd door McLaren's en op een zevende plaats eindigde, was ook de tweede sessie niet om over naar huis te schrijven.

De Nederlandse coureur moest namelijk genoegen nemen met een zesde tijd tijdens de tweede vrije training, iets waar hij niet tevreden mee zal zijn. Al helemaal omdat Ferrari en Mercedes sneller waren. Ook Oliver Bearman van Haas eindigde met een vijfde plaats boven Super Max. Een knappe prestatie van de Brit, zeker gezien hij de eerste vrije training zestiende werd.

Sterke start van Lando Norris

De grote namen stonden aan het begin van de tweede sessie al snel bovenaan. Zo zette Lando Norris vroeg de toon, maar hij moest al wel snel over zijn schouder kijken. Waar Verstappen in de eerste training nog de grootste uitdager leek, was het in de tweede sessie de beurt aan Ferrari dat verrassend sterk uit de hoek kwam.

Het bleef alleen bij een goede start voor Norris, want zijn sessie eindigde eerder dan gehoopt. Dit omdat hij tegen de muur aan klapte. Nog geen vijf minuten later ging het ook mis voor zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Hij raakte de muur iets harder dan zijn McLaren-collega, waardoor zijn achterwiel flinke schade opliep. Toch kon hij na een korte stop in de pits zijn sessie hervatten. Beide coureurs konden dan ook het succes van de eerste vrije training niet voortzetten.

Ferrari profiteert

Ferrari maakte dankbaar gebruik van de problemen bij McLaren. Toch was het Hamilton die de tweede vrije training domineerde met een tijd van 1:41,293. De zevenvoudig wereldkampioen, hoorbaar positief over de boordradio, werd op korte afstand gevolgd door Charles Leclerc, die met zijn tweede plaats de prestatie van Ferrari nog sterker maakte.

Dit resultaat is een goede opsteker voor Ferrari, aangezien het team dit seizoen de nodige problemen kent. Nu is het de vraag of ze deze sterke prestatie dit weekend kunnen voortzetten.