Max Verstappen komt dit weekend in actie tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Maar er wordt ook alweer gespeculeerd over zijn toekomst na zijn Formule 1-carrière. Er wordt veel van hem verwacht in de racewereld. "Dan ben je de koning."

Radio 538 sprak voor de Grand Prix van Azerbeidzjan met Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij. Verstappen heeft na teleurstellende reslutaten dit seizoen in Italië de weg omhoog weer ingezet. Dat geeft vertrouwen, vindt Plooij. Die zelfs denkt dat de Nederlander nog kans maakt op de titel.

"Natuurlijk. Als nu het lek boven is, dan kan het zomaar weer." Alleen kan McLaren dit weekend wel een 'goede dreun' uitdelen. Het team kan in Baku namelijk al de constructeurstitel veiligstellen. Coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan op plek één en twee in het wereldkampioenschap.

In de strijd om de teamtitel zijn de punten bijna allemaal naar McLaren gegaan. Het team staat namelijk liefst 337 punten voor op nummer twee Ferrari, terwijl er nog maar 389 punten te vergeven zijn in de acht raceweekenden (inclusief sprintraces). Simpel gezegd moet McLaren ervoor zorgen dat de voorsprong na de GP van Azerbeidzjan 346 punten of groter is.

Pensioen

Verstappen bereid zich ook al voor op zijn toekomst, waarin hij mogelijk in een andere klasse gaat rijden. Hij haalde vorige week zijn A-licentie op de Nürburgring Nordschleife. Dat vindt Plooij logisch. "Hij moet de boel lekker op scherp houden", zegt hij. "Ooit is zijn carrière over en dan gaat hij dat lekker doen."

Plooij verwacht namelijk niet dat de viervoudigwereldkampioen na zijn F1-carrière gaat genieten van zijn pensioen. "Nee, met dat racebloed...", zegt de verslaggever. Hij denkt dat Verstappen zelfs nog wil gaan voor de triple: overwinningen op de Indy 500, the 24 Hours of Le Mans, and the Monaco Grand Prix. "Dan ben je de koning. Dat zit denk ik echt wel in het hoofd van Max. Dat gaat hij gewoon doen."