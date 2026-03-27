Red Bull heeft in de week dat de Formule 1 vrijaf had weinig snelheid gevonden in de RB22. Max Verstappen kende twee dramatische vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan. Op deze manier wordt het een lang weekend voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen maakt al wekenlang duidelijk dat de nieuwe reglementen van de Formule 1 hem niet zinnen. Sinds dit jaar wordt de motor voor 50 procent aangedreven op elektriciteit. Het zorgt ervoor dat coureurs de batterij moeten managen. Red Bull heeft de zaakjes nog niet op orde. Verstappen kwalificeerde in Australië als laatste en werd er in de race zesde, terwijl hij een week later in China puntloos bleef.

Verstappen hoopt in Japan vertrouwen terug te winnen, maar de eerste vrije trainingen bieden weinig houvast.

Teleurstellende trainingen Verstappen in Japan

De Nederlander werd zevende in de eerste training. Daar was Mercedes dominant met een 1-2'tje door George Russell en Kimi Antonelli. Daar was Verstappen bijna een tel langzamer dan de Brit.

In de tweede vrije training ging het nóg slechter, daar eindigde Verstappen als tiende - al werd hij wel gehinderd door Franco Colapinto. Wat vooral pijn zal doen, is dat McLaren wel de weg naar boven heeft ingezet. Oscar Piastri eindigde bovenaan op 1,3 seconden van Verstappen. Wereldkampioen Lando Norris werd vierde. Bij VT1 kropen de McLarens ook al dichter bij het oppermachtige Mercedes. Ferrari lijkt juist wat te hebben ingeleverd.

Klagende Verstappen

Verstappen stuurde zijn RB22 meermaals naar de pitstraat omdat de set-up hem niet beviel. Hij had 'bizar veel onderstuur' mopperde hij op de boordradio over zijn auto. Later verzuchtte hij: "Het onderstuur is ongelofelijk. Hier valt niet mee te rijden."

Kwalificatie

Zaterdagochtend 07.00 uur (Nederlandse tijd) zal Red Bull de problemen wat moeten hebben verholpen. Dan vindt de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan plaats. 24 uur later is de race.

Verstappen is met acht schamele puntjes de nummer 8 van de WK-stand. Mercedes-coureur George Russell gaat met 51 punten aan de leiding, gevolgd door Kimi Antonelli op 47. Regerend wereldkampioen Norris staat zesde met vijftien punten. Piastri is na twee uitvalbeurten nog puntloos.