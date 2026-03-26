Formule 1-coureur Max Verstappen heeft voor ophef gezorgd voor de Grand Prix van Japan. Op de persconferentie stuurde hij een journalist weg en volgens het Duitse medium Bild zijn ze daar bij Red Bull Racing niet blij mee. "Hij heeft duidelijk de waarden geschonden."

De viervoudig wereldkampioen weigerde donderdag zijn persconferentie te beginnen totdat een Engelse journalist de zaal had verlaten. Verstappen ging zitten om met verslaggevers te praten in de 'hospitality suite' van het team in Suzuka, maar zei toen: "Ik praat niet voordat hij weg is", en gebaarde naar een journalist van The Guardian.

De journalist vroeg Verstappen of zijn eis te maken had met een vraag die hij de coureur vorig seizoen had gesteld over een straf voor de coureur, waarop die "ja" antwoordde en hem sommeerde weg te gaan. De verslaggever vertrok en Verstappen vervolgde de persconferentie.

De actie van de Nederlander heeft tot verontwaardiging geleid binnen de renstal. Red Bull wilde officieel niet reageren, maar volgens Bild zijn ze niet blij met het incident en 'zal er een hartig woordje worden gesproken met hun belangrijkste werknemer'.

'Waarden geschonden'

Voor teambaas Laurent Mekies is het een lastige situatie. 'Aan de ene kant wil hij zijn superster tevreden houden, maar aan de andere kant heeft Verstappen duidelijk de waarden van het team geschonden', aldus het Duitse medium. Voor sponsor Red Bull is het van groot belang om goede relaties met de media te behouden. Zij betalen natuurlijk voor de zichtbaarheid van het merk in de media.

Volgens Bild is het merkwaardig dat Verstappen zo fel reageerde in Japan. "Over het algemeen is hij heel beheersd. Het laat zien dat hij onder druk staat.' Zijn prestaties vallen dan ook enorm tegen bij het begin van het seizoen. Hij werd zesde bij de GP van Australië en in China kwam hij niet eens over de finish. Hij staat nu achtste in het wereldkampioenschap.

Omstreden vraag

De verslaggever in kwestie stelde Verstappen de beruchte vraag nadat de Nederlander in december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel op twee kampioenschapspunten na aan Lando Norris had verloren. De verslaggever wees daarbij naar een bewuste botsing van de coureur van Red Bull bij de race in Barcelona. Verstappen reed daar tegen George Russell aan. Hij ging door een straf van P5 naar P10 en liep negen punten voor het kampioenschap mis.