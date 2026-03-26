Max Verstappen beleeft vooralsnog totaal geen plezier aan de nieuwe reglementen in de Formule 1. Sinds dit seizoen is 50 procent van de motor aangedreven op elektriciteit. Het zorgt ervoor dat coureurs hun batterij moeten managen. Voor de Grand Prix van Japan heeft de FIA op het laatste moment nog een regelwijziging doorgevoerd.

Verstappen werd viermaal wereldkampioen in de Formule 1 de afgelopen vijf jaar en streed vorig seizoen mee om de titel. Daar is dit seizoen nog weinig van terug te zien. De Nederlander werd zesde in Australië, na als twintigste te zijn gestart, en bleef puntloos in China. Dit weekeinde kan hij zich op Suzuka, een circuit dat vanwege de snelle bochten "een van zijn favorieten" is, revanche nemen.

FIA schroeft vermogen omlaag

Daarvoor zal hij op zaterdag eerst een goede kwalificatie moeten afwerken. Juist daar heeft de FIA een aanpassing gedaan. Suzuka telt niet al te veel remzones waar coureurs kunnen bijladen, dus is de maximale laadcapaciteit per kwalificatieronde omlaag geschroefd. Die beslissing nam de internationale autofederatie in overleg met coureurs, de teams en de motorleveranciers.

De laadcapaciteit gaat van 9 MJ (Megajoule) naar 8. Dat klinkt allemaal heel technisch, maar kort gezegd betekent het: minder batterij sparen, meer racen. "Om ervoor te zorgen dat de beoogde balans tussen energieverbruik en coureursprestaties behouden blijft, is de maximaal toegestane energie-terugwinning voor de kwalificatie dit weekend verlaagd", schrijft de FIA in een statement.

An ajustement to the energy management parameters for Qualifying at the #JapaneseGP has been agreed with the unanimous support of all Power Unit Manufacturers.#FIA #F1 pic.twitter.com/holAoVOKaU — FIA (@fia) March 26, 2026

"Deze aanpassing is gebaseerd op feedback van coureurs en teams, die het belang benadrukten van het behoud van de kwalificatie als een prestatiegerichte uitdaging."

Verstappen vroeg al eerder om deze wijziging

De rondetijden zullen door het besluit wel langzamer zijn, maar Verstappen krijgt in ieder geval waar hij al weken om roept. Bij de GP van China noemde hij het omlaag schroeven van de batterij "misschien een pleister" voor dit jaar. "Hopelijk vinden we voor volgend seizoen een oplossing om de motor zelf meer vermogen te laten leveren. Dan ben je minder afhankelijk van de batterij. Dat zou al heel veel uitmaken", zei hij tegen Viaplay.

Zege kwijt in GT3

Verstappen maakte afgelopen weekeinde een uitstapje naar de GT3 op de Nürburgring-Nordschleife. De Nederlander kwam daar met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon winnend over de streep. Maar achteraf bleek dat Team Verstappen Racing één set banden te veel had gebruikt, dus moesten ze de overwinning inleveren.

Desondanks zal Verstappen veel plezier hebben beleefd aan zijn uitstapje buiten de Formule 1. Deze week zal hij zich weer willen laten zien in de koningsklasse van de autosport. "In de eerste twee races hadden we meer problemen dan we hadden gehoopt, in China hadden we pech met de uitvalbeurt. Er is nog veel werk te doen, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Ze hebben de problemen onderzocht en hard gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren."