De afgelopen periode werd er veel gesproken over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Door tegenvallende resultaten bij Red Bull leek een vertrek aanstaande. Toch blijft de Nederlander zijn renstal trouw. "Het was een enorme gok geweest."

Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen doet in gesprek met De Telegraaf een boekje open over de onderhandelingen met andere teams. De keuze om bij Red Bull te blijven lijkt hem de juiste beslissing, omdat volgend jaar lichtere auto's ontwikkeld mogen worden.

"Alles kan volgend jaar veranderen, met de nieuwe reglementen. Dan is het beter om de kat uit de boom te kijken. Hoe het veld zich ontwikkelt en wie waar staat", zegt Vermeulen. " Het zou een fantastisch verhaal zijn als hij zijn hele Formule 1-carrière voor Red Bull rijdt. Maar dat gaat alleen maar gebeuren als hij het materiaal heeft om te kunnen winnen.”

Enorme gok

Het zou ook kunnen dat de viervoudig wereldkampioen door de nieuwe ontwikkeling volgend jaar geen schijn van kans maakt bij Red Bull. "Ja, dat kan. Maar dat kan voor anderen ook gelden. Het was een enorme gok geweest als hij nu ergens anders een contract had getekend voor volgend jaar."

"Er zijn totaal geen garanties", vervolgt Vermeulen. "Iedereen doet voorspellingen, maar dat zijn allemaal aannames." Daarom besloten ze om bij Red Bull te blijven. "Max wil nog meer kampioenschappen winnen in de toekomst. Hij is nog niet klaar wat dat betreft, maar hij is wel afhankelijk van het materiaal. Ik denk dus dat 2026 een heel belangrijk jaar wordt, waarin wordt bepaald waar zijn toekomst ligt in de Formule 1.”

Stabiele persoonlijkheid

De persoonlijkheid van Verstappen helpt Vermeulen in de onderhandelingen. "Als je beslissingen moet nemen, is dat natuurlijk super. Dat je met iemand werkt die heel stabiel is en niet van links naar rechts schiet. Max is iemand die zelf precies weet wat hij wil en vooral niet wil."

Grand Prix van Azerbeidzjan

Verstappen hoopt dit weekend weer een mooie prestatie neer te zetten op de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Bij de vorige GP in Italië ging hij er met de winst vandoor. De Nederlander hoopt daarmee een stijgende lijn te hebben ingezet. Hij staat op dit moment derde in de WK-stand, achter Oscar Piastri en Lando Norris.