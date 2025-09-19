Red Bull moet een belangrijke knoop doorhakken voor volgend seizoen: wie wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen? Yuki Tsunoda bekleedt die positie nu, maar zijn negentiende plek in het kampioenschap zorgt voor de nodige teleurstelling. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft inmiddels antwoord gegeven op vragen over de line-up voor komend jaar.

Terwijl Tsunoda teleurstelt, laat een andere Red Bull-coureur zich juist wél zien. Isack Hadjar pakte dit seizoen een podiumplek met zijn derde plaats in Zandvoort. De jonge Fransman draait een sterk jaar en volgens geruchten zou Red Bull hem volgend seizoen wel eens naast Verstappen kunnen zetten.

Beslissing uitstellen

Maar Marko wil er nog niet al te veel over zeggen. "We nemen nog even tijd met deze beslissing", zo vertelt hij aan de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. "We willen deze beslissing bewust uitstellen tot eind oktober, of zelfs langer, zodat we alle vergelijkingen kunnen maken. Het enige dat zeker is, is dat Verstappen en Hadjar contracten hebben. Waar en in welke positie is nog niet besloten."

De adviseur is in ieder geval wel te spreken over de prestaties van Hadjar, al helemaal in vergelijking met Mercedes-talent Kimi Antonelli. " Je ziet toch dat Hadjar in zijn eerste jaar in de Formule 1 meer levert, en dat met heel weinig testkilometers. Maar ze zijn allebei nog erg jong, dus laten we afwachten hoe ze zich ontwikkelen."

Ondanks de toenemende speculaties dat Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Max zal zijn, benadrukte Dr. Marko dat Red Bull Tsunoda nog niet heeft afgeschreven. "We hebben nog steeds hoop voor Yuki. Zijn doel voor de rest van het seizoen is om zo vaak en consistent mogelijk in de punten te eindigen. Daarna zullen we zien wat er volgend jaar gebeurt."

Tsunoda wil blijven

Tsunoda zelf is nog niet bezig met een eventueel vertrek bij Red Bull. " Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog weinig aan de toekomst denk. Het enige waar ik nu aan denk, is dat ik bij Red Bull wil blijven", zo vertelt hij.