Red Bull Racing pakt stevig uit in aanloop naar de Grand Prix van België. In een poging het gat met McLaren te verkleinen, heeft het team een flink pakket technische upgrades doorgevoerd. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen, die zijn eerste race zonder Christian Horner aan de leiding tegemoetgaat.

De race op Spa-Francorchamps is er eentje waar Verstappen zich thuis voelt, maar makkelijk zal het niet worden. McLaren is de laatste races verder weggelopen en Ferrari zit er ook weer goed bij. Toch lijkt Red Bull vastbesloten om terug te slaan en dat doen ze met een auto die op meerdere punten is verbeterd.

Updates moeten Verstappen helpen in Spa

Volgens Red Bull is er geen sprake van één grote verandering, maar van meerdere verfijningen aan de auto. Zo zijn onder andere de voorvleugel, de zijkanten van de wagen en delen van de ophanging aangepast. Die combinatie moet zorgen voor meer grip in de snelle bochten van Spa én een betere koeling, iets wat essentieel is op een circuit waar de motor zwaar belast wordt.

Ook aan de achterkant van de auto is gewerkt. De aanpassingen daar moeten voor extra stabiliteit zorgen, zonder dat het ten koste gaat van de topsnelheid. Alles bij elkaar moet de RB21 dit weekend net wat makkelijker te besturen zijn. Iets waar Verstappen het maximale uit kan halen, zeker op een baan waar hij al drie keer zegevierden. Al dateert zijn laatste zege alweer uit 2023.

'We hebben zijn magie nodig'

Voor Verstappen betekent het dat hij komend weekend over een auto beschikt die net wat beter in balans ligt dan tijdens de vorige races. En dat is welkom, zeker nu hij zijn eerste Grand Prix rijdt zonder Christian Horner aan zijn zijde. Horner werd ontslagen vanwege tegenvallende prestaties. De nieuwe teambaas Laurent Mekies nam onlangs het stokje over en liet in aanloop naar het weekend weten dat Verstappen nog altijd de sleutel is van het Red Bull-project.

"Max is al jarenlang de centrale kracht binnen dit team", zei Mekies donderdag. "We hebben zijn magie nodig om op het hoogste niveau te blijven. Alles binnen Red Bull is erop gericht om hem de best mogelijke auto te geven", blikte hij vooruit op de komende periode. Toch blijven de geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes hardnekkig rondzingen. Een goed resultaat in België zou Red Bull in ieder geval helpen om de Nederlander aan boord te houden.