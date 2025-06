Max Verstappen en met hem het hele F1-circus zijn neergestreken in Canada voor het raceweekend. Dat betekent dat de Red Bull-coureur ook weer talloze microfoons onder zijn neus krijgt gestoken. En zoals vaker levert dat wat stekelige antwoorden op van de Nederlandse F1-wereldkampioen.

In Canada had Verstappen een onderonsje met een Engelse journalist van Sky Sports, waarmee hij wel vaker clasht. Ted Kravitz, de man waar het om gaat, wilde het hebben over Verstappens botsing op het asfalt bij de Grand Prix van Spanje. Later gaf Verstappen toe dat de frustraties bij hem overkookten, ook kwam er nog een soort van excuus richting Russell.

Crash

Wat Verstappen betreft is het incident over en klaar, waarna er niet meer op teruggeblikt hoeft te worden. Kravitz ziet het anders. Hij suggereerde dat er bij Red Bull veel is veranderd na het vertrek van Jonathan Wheatley, de voormalig teammanager. Zijn plek is opgevuld door Stephen Knowles. Kravitz stelt dat Knowles nog niet over de contacten bij de racebond FIA beschikt, die Wheatley wel had.

Lesson to learn from Kravitz: It is unfair to accuse someone who isn’t there in person to defend themselves. Kravitiz looking to manufacture viral headline.



How anyone can think this is not top-notch from Verstappen is beyond me. #F1 #CanadianGPpic.twitter.com/SG4bKeNDrO — Mike (@VictoriaGooner) June 13, 2025

De journalist schat in dat Wheatley het voor elkaar had kunnen krijgen dat Verstappen tjidens de race zijn plek niet terug hoefde te geven aan Russell. Later bleek dat ook niet nodig te zijn, maar toen die informatie kwam, had Verstappen dus al aangestuurd op een touche met de Mercedes-coureur.

Niet netjes

Verstappen vindt de theorie van Kravitz amper het aanhoren waard. Hij heeft er ook geen zin in om met vingers te wijzen. "Ik vind het niet echt netjes om één persoon aan te wijzen, want dat is nooit het geval", aldus Verstappen.

"Ik denk dat we het gewoon als team moeten bekijken, wat we altijd beter kunnen doen. Zo bekijken we het ook in Barcelona, maar het is niet eerlijk om nu één persoon aan te wijzen", begint Verstappen."

Leven en leren

De journalist van Sky Sports verdedigt zichzelf en meent dat hij niets fouts heeft gezet en dat hij ook niemand aanwijst. Daar kan Verstappen zich niet in vinden. "Je wijst hem dan toch aan?", zo reageert hij. "Maar ik hoef dat hier sowieso niet te bespreken. Als we kijken naar dingen die we beter kunnen doen, doen we dat net als elk ander team, maar ik ga hier niet voor de camera staan en zeggen wie er precies schuldig was. We leven en leren allemaal."

Daarna blikte Kravitz in zijn vlog terug op de situatie. "Hij begreep me niet correct of kwam met een overdreven negatieve interpretatie van wat ik zei. Nadat hij zei dat het niet netjes van me was om er een persoon uit te lichten, wat ik niet deed om een schuldige aan te wijzen, heb ik het interview maar gestopt."