De GP van Brazilië is pas volgende week, maar Max Verstappen lijkt lekker op tijd de reis naar Zuid-Amerika te hebben gemaakt. De Nederlandse coureur werd samen met Nelson Piquet, de vader van zijn vriendin Kelly, op de foto gezet in het land.

Verstappen hoeft pas volgende week aan de bak op het circuit van Interlagos in Sao Paulo en één ding lijkt vast te staan: last van een jetlag zal hij niet hebben tijdens het raceweekend. De Red Bull-coureur werd al gespot in Brazilië. Dat Verstappen een langere tijd in Brazilië doorbrengt dan hij doet in de meeste landen waar hij moet racen, ligt natuurlijk voor de hand. Hij heeft tenslotte een relatie met Kelly Piquet en zij komt uit Brazilië.

Verstappen duikt op met beroemde vader Kelly Piquet

De viervoudig wereldkampioen werd deze week al op de gevoelige plaat vastgelegd. Niemand minder dan Nelson Piquet, die de vader van Kelly is en driemaal de wereldtitel in de F1 pakte, stond met hem op de foto. De twee poseerden samen met muzikant Gleno Rossi en die deelde dat op Instagram. 'Een bijzondere middag met Piquet en Verstappen', schreef hij erbij.

Verstappen werd nog niet gezien met zijn geliefde, maar het is goed mogelijk dat hij de tijd in Brazilië doorbrengt met Kelly en dochtertje Lily. Piquet deelde enkele weken geleden al een foto op haar Instagram waaruit bleek dat ze samen met haar dochter de reis naar haar thuisland maakte. Verstappen kon toen nog niet mee, want hij moest tussendoor nog voor een race verschijnen in Mexico.

GP Brazilië cruciaal in titelstrijd

Inmiddels kan de blik op de GP van Brazilië van volgende week en dat belooft een cruciaal weekend te worden in de titelstrijd. Verstappen liep de afgelopen weekend gigantisch in op McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri waardoor een vijfde titel op rij plotseling weer tot de mogelijkheden lijkt te behoren.

Norris stopte de opmars echter in Mexico door de race daar te winnen. Hij nam daarmee ook de leiding van Piastri over in de strijd om de titel. Norris heeft 357 punten en zijn Australische teamgenoot staat op 356. Verstappen staat met nog vier races te gaan op 321 punten en moet dus nog een flinke achterstand goedmaken op beide coureurs.

Verstappen bewaart in ieder geval goede herinneringen aan Brazilië, want hij won er in 2019, 2023 en 2024. Vooral zijn zege van vorig jaar was iconisch. Verstappen begon als zeventiende aan de race en reed op een natte baan toch nog naar de zege. Hij deelde daarmee de beslissende dreun uit aan WK-rivaal Norris die van pole position startte, maar slechts zesde werd.