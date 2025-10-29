Mercedes en Max Verstappen werden afgelopen zomer regelmatig aan elkaar gelinkt, maar tot een deal voor 2026 kwam het niet. Formule 1-coureur George Russell kreeg daardoor de kans om zijn contract bij de renstal te verlengen. En daar liet hij geen gras over groeien.

De Brit heeft meteen gezorgd voor een contract waarbij hij meer te zeggen heeft. Russell ligt nu vast voor het seizoen 2026, maar mét een bepaalde clausule. Die overeenkomst moet hem meer baanzekerheid geven. Hij geeft bij The Telegraph toe dat hij het nog niet in het openbaar over dat slimmigheidje heeft gehad.

"Maar de afspraak is: als ik volgend jaar goed presteer, hebben we een specifieke clausule dat mijn contract automatisch wordt verlengd tot en met 2027 zodra ik een bepaald doel bereik. Mijn stoeltje voor 2027 ligt dus in mijn eigen handen. Ik word hier niet aan het lijntje gehouden. We gaan niet opnieuw in dezelfde situatie terechtkomen als zes maanden geleden. Als ik presteer - en ik wil niet in details treden - dan blijf ik voor honderd procent."

'Dit is aanzienlijk beter'

Eigenlijk zou Russell in het najaar van 2024 al bijtekenen. Met de kennis van nu is hij blij dat hij dat niet gedaan heeft. "Uiteindelijk loopt alles zoals het moet. Ik wilde het contract eigenlijk al in oktober 2024 tekenen, maar de deal die ik nu heb, is aanzienlijk beter dan wat ik destijds zou hebben gekregen. Dus ja, soms moet je gewoon vertrouwen op je eigen kunnen - en ik heb het gevoel dat ik alleen maar sterker word."

Toekomst Max Verstappen

Verstappen heeft op zijn beurt toegezegd in 2026 bij Red Bull te blijven. Hoewel zijn contract tot en met 2028 loopt, lijken er clausules in zijn overeenkomst te staan waardoor hij eerder zou mogen vertrekken. Als viervoudig wereldkampioen wil hij namelijk ieder seizoen kans maken op een nieuwe titel. Mocht dat bij Red Bull niet lukken, is het verstandiger voor de Nederlander om naar een andere renstal te gaan.

2026 is een interessant jaar, omdat de auto er dan compleet anders uit komt te zien. Door de nieuwe regels van de FIA is er nog geen pijl op te trekken welke renstal volgend seizoen het best voor de dag komt.