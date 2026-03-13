In het Midden-Oosten is het op dit moment erg onrustig. Dat kan het kersverse F1-seizoen ontwrichten. De kalender gaat vermoedelijk flink op de schop.

Op 12 april moet de Grand Prix van Bahrain plaatsvinden en een week later staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de rol. Maar gezien de situatie in die regio, en ook de moeizame verbindingen met de plaatselijke luchthavens, is het onzeker of die raceweekenden plaats kunnen vinden.

Het lot van die F1-races wordt dit weekend bekendgemaakt. Dat melden bronnen uit de paddock in China, waar dit weekend de snelste auto's ter wereld racen. De krant Daily Mail neemt al een voorschot op de officiële mededelingen en kopt: "Breaking news. Formule 1 gaat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië annuleren."

F1

De twee races kwamen op losse schroeven te staan na het begin van de militaire acties in het Midden-Oosten op 28 februari. De Formule 1 haastte zich bewust niet met maatregelen, in de hoop dat de situatie snel zou kalmeren.

Inmiddels is de situatie alleen maar verergerd. De Formule 1 wordt nu wellicht genoodzaakt de drastische beslissing te nemen om beide races te annuleren, zonder ze te vervangen door andere, veiligere locaties.

Gat

Dat zou betekenen dat er na de Grand Prix van Japan op 29 maart een pauze van meer dan een maand zal zijn tot de volgende ronde in Miami, begin mei. Bovendien zal het aantal races op de kalender dalen van 24 naar 22.

Daily Mail legt uit dat het F1-cicus al snel na de race in China moet afreizen naar het Midden-Oosten. Dat is nodig voor de voorbereidingen van de teams. "In het midden van de week, waardoor er een harde deadline ligt voor het nemen van een beslissing over het doorgaan van de races", aldus de krant. Er zijn ongeveer 3000 mensen die de trip moeten maken.

Sprintrace

Vrijdag was de kwalifciatie voor de sprintrace in China. Max Verstappen hield een slecht gevoel over aan de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training voor de Grote Prijs van China in Shanghai. "De hele dag was een ramp, qua tempo", aldus Verstappen op zijn website verstappen.com.

Verstappen zette twee keer de achtste tijd neer. "Ik had geen grip en ik denk dat dat het grootste probleem is. Geen grip en geen balans. We verliezen enorm veel tijd in de bochten, en daardoor ontstaan ​​er andere kleine problemen. Maar het grootste probleem voor ons is het bochtenwerk, dat is compleet mis. Op dit moment weet ik niet wat we kunnen doen, maar we zullen zien." De Brit George Russell start de sprintrace vanaf poleposition, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Isack Hadjar, ploeggenoot van Verstappen, eindigde als tiende.