Max Verstappen was afgelopen weekend weer ouderwets dominant in Austin. De Nederlander won niet alleen de sprintrace, maar ook de Grand Prix van de Verenigde Staten en lijkt daarmee weer volledig terug in de titelstrijd. Oud-coureur Christijan Albers ziet de ommekeer bij Red Bull en denkt dat de vijfde wereldtitel van Verstappen binnen handbereik ligt.

Verstappen begon zijn dominante optreden in Austin met een sprintpole en wist die ook om te zetten in winst tijdens de sprintrace. Daarmee zette hij meteen de toon voor de rest van het weekend, waarin hij vervolgens ook de pole position voor de Grand Prix veroverde. Het hoogtepunt volgde op zondag: de overwinning in de race zelf, waarmee hij een maximale score van het weekend binnenhaalde.

Albers ziet Red Bull weer opbloeien

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf stak Albers zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "De mogelijkheid is er zeker dat Max zijn vijfde titel pakt", zegt hij. "Je ziet dat McLaren de laatste races te veel fouten maakt, al was het in de sprintrace gewoon pech." Daarmee doelde Albers op het incident waarbij Nico Hülkenberg Oscar Piastri aantikte in de eerste bocht, waardoor ook Lando Norris de race niet kon vervolgen.

Volgens Albers is de kracht van Red Bull dat het team zich razendsnel weet te herpakken na een mindere periode. "Sinds Laurent Mekies het stokje van Christian Horner heeft overgenomen, is er rust teruggekeerd", legt hij uit. "Er worden weer goede beslissingen genomen, de sfeer is beter en de resultaten volgen vanzelf."

McLaren maakt fouten, Red Bull blijft finetunen

Waar Red Bull zijn vorm hervond, lijkt McLaren juist steken te laten vallen. "McLaren heeft nog steeds de beste auto", zegt Albers, "maar ze ontwikkelen zich niet door het weekend heen. Ze vinden die finetuning niet. Red Bull wel, daar wordt continu verbeterd."

Volgens de oud-coureur is dat precies waar Verstappen het verschil maakt met zijn concurrenten. "Max weet exact wat hij wil van de auto, en het team luistert daar perfect naar. Ze zijn weer terug op het niveau van absolute dominantie."

Nederlandse oud-coureurs eensgezind: Verstappen pakt vijfde wereldtitel

De oud-Minardi-coureur prijst vooral de samenwerking tussen Verstappen en zijn team. "Ze hebben op tijd de resetknop ingedrukt toen het niet liep", klinkt hij. "Onder Laurent en Max zie je dat de hele organisatie beter functioneert. Dat maakt het verschil in zo’n titelstrijd."

Albers is overigens niet de enige oud-Formule 1-coureur die vertrouwen heeft in Verstappen. Ook Giedo van der Garde ziet het positief in voor de Nederlander. "Uiteindelijk gaat de beste, sterkste en koelste persoon winnen. Dan gaat mijn gedachte nog steeds uit naar Max Verstappen", zei Van der Garde eerder tegenover Sportnieuws.nl.