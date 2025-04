Max Verstappen en nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda ontlopen elkaar nauwelijks tijdens VT1 Japan

Max Verstappen heeft op de eerste vrije training van de GP in Japan geen verpletterende indruk achtergelaten. De Nederlander werd vijfde op het circuit in Suzuka, maar hij zag wel zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda overtuigen.

Verstappen kende een stabiele race, maar maakte alleen wel een remfoutje op het lastige circuit van Suzuka. Ook Lando Norris maakte een foutje en kwam zelfs even in de grindbak terecht, maar uiteindelijk lukte het de Brit wel om de snelste ronde te rijden. Hij was een halve ronde sneller dan Verstappen, waardoor hij de eerste vrije training op zijn naam schreef. George Russel klokte de tweede tijd, Charles Leclerc de derde en Lewis Hamilton de vierde tijd.

Japan FP1 Results:



P1) Norris - 1:28.549

P2) Russell +0.163

P3) Leclerc +0.416

P4) Hamilton +0.502

P5) Verstappen +0.516

P6) Tsunoda +0.623

P7) Alonso +0.673

P8) Hadjar +0.676

P9) Antonelli +0.735

P10) Sainz +0.784 — formularacers (@formularacers_) April 4, 2025

Tsunoda

Tsunoda kende achter Verstappen een sterk debuut tijdens zijn eerste race in de Red Bull Racing-wagen. De Japanner reed voor eigen publiek en knalde naar de zesde tijd. Tsunoda was net een tiende langzamer dan Verstappen was in Suzuka. De coureur leek achteraf tevreden met zijn tijd. Tsunoda werd na de race in China overgeheveld naar het Red Bull Racing-team. Liam Lawson werd na twee races gedegradeerd.

'De auto van Red Bull drijft Max Verstappen naar de uitgang’ Aankomend weekend staat de GP van Japan op de planning, maar bij Red Bull is het allesbehalve rustig. Ondanks dat het seizoen pas twee races oud is, heeft Max Verstappen alweer een nieuwe teamgenoot: Yuki Tsunoda. Ondertussen doen geruchten de ronde dat Verstappen overweegt Red Bull te verlaten.

Eerbetoon

Verstappen en Tsunoda reden tijdens de eerste vrije training rond met afwijkende kleuren op de helm en wagens. Tijdens de race in Japan brengt Red Bull Racing een eerbetoon aan de jarenlange samenwerking met Honda. Zo reed Verstappen rond met een speciale helm die gebaseerd is op de wit met rode vlag van Japan. Red Bull Racing en Honda gaan na dit seizoen wel uit elkaar.

Voor Verstappen en Tsunoda is er weinig tijd om te herstellen, want om 08:00 uur Nederlandse tijd krijgen de coureurs van Red Bull Racing alweer de volgende kans om zich te bewijzen tijdens de tweede vrije training.