Er valt dit raceweekend in Brazilië maar weinig te lachen voor Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Yuki Tsunoda. De twee beleefden een dramatische kwalificatie en staan voor een kansloze race, tenzij er een wonder gebeurt. Maar zonder de druk van presteren viel er tijdens de coureursparade zichtbaar een druk van hun schouders.

Het rondje vooraf op het circuit in Sau Paulo voor de fans is traditioneel een moment van ontspanning voor de coureurs, voordat de race begint. Voor Verstappen, die moet starten vanuit de pitstraat, en Tsunoda, die bijna achteraan de grid start, belooft het een moeilijke race te worden. Al heeft de Nederlander in het verleden weleens voor een sensatie gezorgd tijdens de GP van Brazilië. Het is afwachten wat het gaat worden, maar de twee Red Bull Racing-coureurs laten de druk even voor wat het is.

Tsunoda worstelt met wagentje

Verstappen en Tsunoda mochten, net als de andere coureurs, in bijzondere karretjes het circuit rond om naar de fans te zwaaien en met de eigen telefoons wat beelden te schieten. Zeker Verstappen is ongekend populair in Brazilië, ook vanwege zijn relatie met de half Braziliaanse Kelly Piquet. Hij kreeg dan ook een hoop gejuich en gejoel over zich heen toen Tsunoda hem over het circuit stuurde. De Japanner had zichtbaar moeite met het in toom houden van het wagentje.

Extra passagier propt zich erbij

Tsunoda kon er goed om lachen en kreeg het nog zwaarder toen er ineens een onverwachtse passagier in het karretje dook. Zo moest de tweede coureur van Red Bull Racing nog meer extra gewicht de bochten door sturen. Niemand minder dan Mercedes-coureur George Russell propte zich naast Verstappen en met z'n drieën gingen ze maar moeizaam over het circuit. Het zorgde voor grote hilariteit bij het drietal, dat de grootste lol had samen.

WK-stand

De GP van Brazilië wordt erop of eronder voor Verstappen in de kans om nog wereldkampioen te kunnen worden. Omdat hij ver buiten de punten start en de McLarens op de eerste twee startrijen staan, is het nog maar de vraag of de Nederlander überhaupt nog hoop mag houden in de resterende vier races na Brazilië.