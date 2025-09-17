Caroline Garcia stopte na de US Open als tennisster en geniet volop van haar nieuwe leven. De voormalig nummer vier van de wereld dook op met niemand minder dan Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen.

De Franse Garcia vertoeft momenteel in Monaco, de plek waar Verstappen woont met zijn gezin. De voormalig toptennisster besloot daar een potje te gaan padellen met de Nederlandse topcoureur en nog twee anderen. Garcia deelt er beelden van op Instagram. 'Hier kan ik wel aan wennen', schrijft ze erbij.

'Leuke dagen in Monaco', voegt ze er nog aan toe. De 31-jarige ex-toptennisster deelt nog beelden van de haven, een goed ontbijtje met een koffie en oude auto's. Garcia heeft er ruim de tijd voor, nadat zij dit jaar besloot te stoppen door haar vele blessureleed. Desondanks sloeg ze in de afgelopen 365 dagen nog zo'n 450.000 dollar bij elkaar. In haar hele carrière kwam ze tot ruim 18 miljoen dollar.

Proeven van de wereldtop

Haar beste resultaat in het enkelspel was het behalen van de halve finale op de US Open in 2022. In dat jaar won ze ook de Roland Garros in het dubbelspel, een Grand Slam die ze in 2016 ook al op haar naam had geschreven in dubbelverband. Door haar eerste Roland Garros-zege was ze zelfs even de nummer twee van de wereld in het dubbelspel.

Hevige emoties

Garcia wist op Roland Garros - in mei van dit jaar - al dat ze ging stoppen. Ze verloor direct in de eerste ronde in het enkelspel. Daarna kwamen er hevige emoties bij haar los, die ze van haar afschreef op Instagram.

"De laatste tijd was ik bijna helemaal afhankelijk van onstekingsremmers om de pijn in mijn schouder onder controle te houden. Zonder die medicijnen was de pijn ondraaglijk. De afgelopen maanden heb ik corticosteroïden-injecties, plasmabehandelingen en andere ingrepen gehad, alleen maar om te kunnen blijven spelen."

Max Verstappen

Verstappen reist na zijn potje padellen af naar Bakoe, waar de Grand Prix van Azerbeidzjan komend weekend op het programma staat. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 hoopt daar opnieuw te winnen, nadat hij in de vorige race al de snelste was op Monza.