Max Verstappen maakt zich na zijn zege in Italië op voor de Grand Prix van Azerbeidzjan komend weekend. De Nederlandse Formule 1-coureur zal het weerbericht goed in de gaten houden, want er lijkt genoeg regen te vallen in Bakoe.

Weeronline.nl voorspelt een wisselvallig beeld voor het weekend in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, maar het ziet er vooralsnog naar uit dat de regenval om de trainingen en wedstrijden heen lijkt te vallen. Maar het medium houdt een slag om de arm: 'Een kleine verschuiving en alles verloopt nat.'

De Grand Prix van Azerbeidzjan stond de afgelopen jaren garant voor spektakel. Dat is mede te danken aan het enorm lange rechte stuk op het stratencircuit, waar met de DRS-knop ingedrukt genoeg inhaalmogelijkheden plaatsvinden. Viervoudig wereldkampioen Verstappen wist de race in het Oost-Europese én West-Aziatische land pas één keer op zijn naam te schrijven.

Elke dag regen

De weersvoorspellers verwachten dat het vrijdag tijdens de eerste trainingen (om 10.30 uur en 14.00 uur Nederlandse tijd) droog blijft. De eerste regen valt namelijk pas in de avond. Dat gaat in de nacht weer door en treft mogelijk ook de laatste vrije training, die op zaterdag ook om 10.30 uur plaatsvindt.

De kwalificatie verloopt volgens de huidige voorspellingen droog. Er is om 16.00 uur geregeld zon op de baan als de coureurs strijden om pole position. Ook op zondag wordt er regen verwacht, maar wederom in de ochtend en aan het begin van de middag. Als de race begint - om 13.00 uur - breekt de zon af en toe door. WeerOnline houdt wel een flinke slag om de arm: 'Mochten de buien zondag langer aanhouden, dan verloopt de race vanzelfsprekend wel nat.'

Nieuwe teamgenoot Max Verstappen

Verstappen zal nog volop bezig zijn met dit seizoen, maar in de paddock gaat het al geregeld over 2026. Zo denkt het Duitse medium Auto, Motor und Sport te weten dat de Nederlandse topcoureur volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Yuki Tsunoda zou een ultimatum hebben gekregen om zich te bewijzen, anders wordt zijn plek ingenomen door de goed presterende Racing Bulls-coureur Isack Hadjar.