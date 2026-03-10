Voor Max Verstappen is het begin van het Formule 1-seizoen nog niet echt een daverend succes. Vooral de nieuwe reglementen leidden tot veel kritiek van de Red Bull-coureur. Charles Leclerc is iets positiever, maar dat is ook niet gek. De Monegask leeft immers op een roze wolk na zijn recente bruiloft. Leclerc kan het dan ook niet laten om daarover de draak te steken met Verstappen, die de hete adem van Kelly Piquet in zijn nek voelt.

Voor Leclerc begon de nieuwe jaargang in de koningsklasse van de autosport op een absoluut hoogtepunt. De coureur uit Monaco trad eind februari in het huwelijksbootje met zijn vriendin Alexandera Saint Mieux. Sindsdien zit hij lekker in zijn vel, en nam hij dat gevoel ook mee naar de racebaan. Daar ging het hem in Australië beter af dan concullega Verstappen.

Leclerc getrouwd

En waar Leclerc inmiddels dus officieel getrouwd is met zijn grote liefde, kan dat nog niet gezegd worden over Verstappen. Hij is al sinds 2020 zeer gelukkig samen met de Braziliaanse Kelly Piquet. Bovendien werd daar in mei 2025 nog een heel mooi hoofdstuk aan toegevoegd. Toen werden de twee voor het eerst samen ouders van dochter Lily. Voor Verstappen is het zijn eerste kind.

Verstappen en Piquet

Maar ondanks dat de twee dus al bijna vijf jaar samen zijn, is er van een bruiloft nog altijd geen sprake. Daarom kan Leclerc het dan ook niet laten om zijn eeuwige rivaal daarover dwars te zitten. De twee hebben al een lange geschiedenis samen, en kennen elkaar door en door.

'Jouw beurt'

Op beelden van tijdens de rijdersparade bij de Grand Prix in Melbourne valt te zien dat Verstappen vanuit een auto zijn gelukwensen uitspreekt richting de Ferrari-coureur. "Nog gefeliciteerd hè!", aldus Verstappen. Leclerc reageert daar zeer gevat op. "Nu is het jouw beurt", aldus de reactie van de coureur uit het prinsendom met een knipoog.

"Ik weet het. Ik begin de druk te voelen", grapt Verstappen naar zijn concurrent. Sinds het huwelijk van Leclerc zou dus ook Kelly Piquet hopen om zo snel mogelijk een ring te krijgen. Wellicht komt binnenkort het nieuws dat ook de Red Bull-racer zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd.

'Helemaal leeg'

In ieder geval is het goed om te zien dat Verstappen tenminste nog kan lachen. De afgelopen weken waren, vooral door de nieuwe reglementen, kommer en kwel voor de Nederlander. Hij stelde dat de Formule 1 hem 'helemaal leeg zoog'. Misschien kan Verstappen zijn geluk nu ergens anders zoeken, bijvoorbeeld door zijn vriendin ten huwelijk te vragen.