Max Verstappen gelooft uitspraken Lando Norris niet: 'Had hij het over zijn eigen auto?'

Max Verstappen maakt zich op voor de tweede race van het nieuwe seizoen. In Shanghai hoopt de Nederlander het verschil met McLaren zo klein mogelijk te houden, want daar lijkt de focus van Red Bull te liggen. Al doet Lando Norris anders vermoeden.

Norris won de eerste race van het seizoen in Australië en McLaren lijkt de snelste en beste auto te hebben. De Engelsman zelf wil daar nog niks van weten. "Over het algemeen mag ik niet klagen", tekent De Telegraaf op. "Onze auto presteert goed, maar is nog steeds extreem moeilijk om mee te rijden. Hij past nog steeds helemaal niet bij mijn rijstijl. Maar ik denk dat ik bijna op het punt ben aangekomen, dat ik gewoon accepteer dat je geen perfecte auto kunt hebben die naadloos aansluit op je eigen stijl.”

Formule 1-legende (76) overleden: 'Vredig gestorven na een lange strijd' Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan is donderdagochtend op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. De Iers was al een jaar ernstig ziek.

Goede McLaren

Verstappen kon zijn oren niet geloven na het horen van de uitspraken van zijn concurrent. "Had hij het over zijn eigen auto?", vroeg de wereldkampioen zich hardop af. "McLaren is heel sterk, ik heb er veel respect voor wat ze daar hebben gedaan. Vorig seizoen al, en nu weer. Die auto is heel allround, op elk type circuit snel. Maar hoe groot het gat is, is nu nog moeilijk te zeggen. Het is ook lastig om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Vorig jaar was ik aan het begin ook aan het klagen over mijn auto, maar toen wonnen we nog wel.”

Vooral de vleugel van McLaren is onderwerp van gesprek. De FIA kondigde aan dat daar veranderingen in aangebracht zullen worden, maar de oranje renstal lijkt zich hier geen zorgen om te maken. "Onze auto is prima. Sterker nog, waarschijnlijk is onze vleugel té goed en benutten we de limieten niet eens volledig", vertelde Norris daarover.

McLaren gaat auto na strengere regels niet aanpassen: 'Onze vleugel is té goed' Volgens Fromule 1-coureur Lando Norris gaat zijn team McLaren de autp niet aanpassen na strenger beleid van de FIA. De overkoepelende autosportbond gaat al in de komende Grand Prix van China strengere controles uitvoeren op de buigzaamheid van de vleugels, die een rol speelt in de snelheid.

Sprintrace

In China staat niet alleen een belangrijke race op het programma. Op zaterdag zal ook de eerste sprintrace van het seizoen gereden worden. De begintijden van alle races vind je in onderstaand artikel.